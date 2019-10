Huey Lewis & The News: Bringen mit „Her Love Is Killin` Me“ ihren ersten Song seit 10 Jahren

Zurück in die Zukunft!

Endlich einmal positive Neuigkeiten: Die amerikanischen Rock-Ikonen von Huey Lewis & The News veröffentlichen mit Her Love Is Killin` Me den ersten neuen Track seit über zehn Jahren! Pünktlich zu ihrem 40. Bandjubiläum darf man sich ebenfalls in naher Zukunft auf noch mehr brandneue Musik der Kultformation freuen!

Nach vierzig erfolgreichen Jahren, dreißig Millionen verkauften Alben, diversen Top 1-Hits sowie unzähligen internationalen Auszeichnungen wie dem Grammy oder dem Oscar melden sich Huey Lewis & The News nun mit ihrem aller ersten Song seit über einer Dekade zurück! Her Love Is Killin` Me wurde von der neun Musiker starken Truppe selbst im bandeigenen Troutfarm Studio im kalifornischen Marin County aufgenommen und produziert. Der Track ist die erste Single aus dem kommenden Studioalbum, das im kommenden Jahr via BMG auf den letzten Longplayer, das 2001 veröffentlichte Plan B folgt.

Die neue Single Her Love Is Killin` Me ist HIER zu hören!

Huey Lewis And The News – Her Love Is Killin‘ Me (Official Audio)

Die Studiosessions für die neue Single Her Love Is Killin` Me und andere Songs begannen kurz nachdem bei Huey Lewis völlig unerwartet die Menière-Krankheit diagnostiziert wurde. Eine Krankheit, die es ihm zwar unmöglich gemacht hat, öffentlich aufzutreten, die ihn aber nicht davon abhalten konnte, einen kapitalen Twelve-Bar-Blues zu komponieren, der vom selben Geist des legendären Sports-Album inspiriert ist, der Huey Lewis & The News zu einer von Amerikas beliebtesten Rockbands gemacht hat.

„Wir hatten absolut keine Eile mit diesen Songs“, so Huey Lewis über das neue Material. „Je mehr wir sie unserem Tour-Test unterzogen, desto stärker wurden sie. Ich glaube, dass sie sich Stück für Stück zu den besten Liedern entwickelt haben, die wir jemals komponiert haben.“ Neben den Studioaufnahmen zum kommenden The News-Album hat Huey Lewis ebenfalls an seinem Musical The Heart Of Rock & Roll gearbeitet, das im vergangenen Herbst in San Diego angelaufen ist und sich momentan auf dem Sprung auf größere Bühnen befindet.

Huey Lewis & The News sind:

Huey Lewis (Gesang, Harmonika)

Johnny Colla (Gitarre, Saxophon, Gesang)

Bill Gibson (Drums, Percussion, Gesang)

Sean Hopper (Keyboards, Gesang)

John Pierce (Bass)

Stef Burns (Gitarre, Gesang)

Johnnie Bamont (Bariton- & Tenor-Saxophon)

Marvin McFadden (Trompete)

Rob Sudduth (Tenor-Saxophon)

Weitere Infos unter

Web: http://www.hueylewisandthenews.com

Facebook: https://www.facebook.com/hueylewisandthenews

Twitter: https://twitter.com/HueyLewisNews

Instagram: https://www.instagram.com/official.hueylewis/