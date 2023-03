The Standstills: veröffentlichen Video „Motherlode“, im Juli auf Tour mit Eagles Of Death Metal

Die gitarrengetriebene Outlaw-Rock’n’Roll-Band The Standstills aus Oshawa hat das offizielle Musikvideo zu ihrer Hitsingle Motherlode veröffentlicht. Der Track stammt aus ihrem 2022 erschienenen Erfolgsalbum Shockwave von MNRK Music Group und wird von Jesse Hughes von der legendären Rockband Eagles Of Death Metal begleitet. Das Video wurde im vergangenen Herbst live gefilmt, als die Band mit Three Days Grace auf Tour war.

Unter der Regie von Scott Baker fängt der Clip die Energie, Vitalität und Kraft eines Live-Auftritts von Standstills ein. Die Special Guests Hughes und Barry Stock von Three Days Grace und das neueste Standstills-Mitglied Brendan McMillan am Bass werden im Video vor einem begeisterten Publikum in ihrer Heimatstadt gezeigt.

„Motherlode live auf der Bühne mit Jesse und Barry zu filmen, war DER knallharte Traum, der wahr geworden ist“, so Jonny Fox, Leadsänger und Gitarrist von The Standstills. „Die Bühne war so voll mit echten Rock’n’Roll-Ikonen, dass es für uns wie eine Flutwelle purer Energie war. Und wir könnten nicht zufriedener damit sein, wie gut die Filmcrew so viele großartige Momente eingefangen hat. Es ist die Motherlode of Motherlode’s.“

The Standstills sind auch als Special Guests auf der europäischen Sommertour der Eagles Of Death Metal zu sehen, die durch Großbritannien und Deutschland führt. Die Tournee folgt auf eine Frühjahrstournee in Kanada mit Big Wreck und Theory Of A Deadman.

„Ich habe Jonny und Renée in den letzten Jahren kennengelernt. Wir haben Songs geschrieben, gejammt, ein Video gedreht und zusammen gefeiert“, fügt Hughes, Leader und Gründer der Eagles Of Death Metal, hinzu. „Sie sind gute Menschen, und The Standstills sind eine großartige Band, die hart rockt. Wie hart, fragen Sie? Mal sehen, ob sie eine Europatournee mit EODM überleben können. Ich freue mich schon sehr auf diese Sommertour.“

The Standstills (Fox (Gesang/Gitarre), Renée Couture (Schlagzeug/Gesang), McMillan (Bass/Gesang)) haben sich einen Ruf als transzendente Hymnenmacher mit einer ernsthaft standhaften Formel aufgebaut: gigantische Hooks, hypnotische Grooves und ansteckende, unverschämt coole Riffs, die auf ihrer neuesten Veröffentlichung Shockwave in voller Stärke zu hören sind. Produziert von Neil Sanderson von Three Days Grace und abgemischt vom zweifachen GRAMMY-Preisträger Howard Benson (My Chemical Romance, Santana, Daughtry), verbindet das Album sofort zugängliche Refrains mit magnetischen Schichten von Tiefe.

The Standstills stammen aus der Küstenstadt Oshawa am Ontariosee in Ontario, Kanada, und verbreiteten ihren verführerischen psychedelischen Stoner-Rock in nur wenigen Jahren auf ausgedehnten Reisen. Sie traten unter anderem neben Rival Sons, Pop Evil, Eagles Of Death Metal und Seether auf. Ihre Musik ist die Summe ihrer Reisen, voller triumphaler Live-Shows und emotionaler Authentizität.

Dieses Bekenntnis zur Wahrhaftigkeit führte zu den aufschlussreichen Songs, die auf Shockwave zu finden sind. „Wir haben uns selbst dazu gedrängt, ein Album zu schreiben, das unsere Geschichte erzählt. Ich glaube, das hatten wir noch nicht getan. Wir haben es in früheren Singles angedeutet“, sagt Fox. „Aber diese hier ist einfach wie: ‚Hier sind wir.'“

„Wir haben erst in den letzten Monaten offen zugegeben, dass wir verheiratet sind“, betont Couture.

Wie die besten Filmemacher, Autoren, Maler und Künstler aller Couleur schöpfen The Standstills aus persönlichen Erfahrungen, was zu Werken führt, die sich mit Menschen verbinden, die sie auf einer tieferen Ebene erleben. Ihre Songs können einen ausgelassenen Abend oder eine ruhige Autofahrt mit gleichem Gewicht untermalen.

„Wir haben uns komplett geöffnet und uns auf eine Art und Weise offenbart, wie wir es noch nie zuvor getan haben“, sagt Fox. „Es fühlte sich wie der richtige Zeitpunkt an. Wir haben immer auf unser Bauchgefühl gehört. Wir fühlten uns bereit, es zu tun. Dies ist das Album, auf das wir hingearbeitet haben. Ich hoffe, dass es die Leute genauso tief berührt, wie es uns bei der Entstehung und den Lebenserfahrungen, die wir für das Album gemacht haben, bedeutet hat.“

Es ist die gleiche Philosophie, die sie in ihre Beziehung zueinander eingebracht haben. „Wie beim Verlieben kann man es nicht erzwingen“, sagt Fox. „Man kommt einfach an. Als Renée und ich uns kennenlernten, war ich so sehr darauf konzentriert, Musik zu machen und in die Musikindustrie einzusteigen, dass ich es alleine schaffte. Aber mit Renée wollte ich dieses Gefühl für etwas Größeres als mich selbst nicht verlieren. So ist das mit der Liebe. Sie entsteht organisch. Wenn man diese Chance nicht ergreift, macht man sich selbst kein Geschenk.“

„Wenn man nicht voll dabei ist, tut man nicht wirklich das Beste für seine Songs oder sich selbst.“

Im Sommer auf Tour als Support von Eagles Of Death Metal

9. Juli @ Batschkapp, Frankfurt

10. Juli @ Täubchenthal, Leipzig

11. Juli @ Capitol, Hannover,

13. Juli @ Markthalle, Hamburg

17. Juli @ Huxleys, Berlin

18. Juli @ Hirsch, Nürnberg