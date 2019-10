Agnostic Front: Sprechen über die Zusammenarbeit mit Sean Taggart für das Cover Artwork

Die legendären NYHC Pioniere Agnostic Front sind zurück in der Szene mit ihrem zwölften Studioalbum Get Loud!, das am 08. November über Nuclear Blast erscheinen wird.

Heute spricht die Band ihre erneute Zusammenarbeit mit Sean Taggart, der bereits das legendäre Artwork zum 1986er Klassiker Cause For Alarm kreierte. Seht hier, wie diese Idee enstand und was sie zu ihrer Geschichte mit Sean zu erzählen haben:

Die bestätigten Tourdaten der Agnostic Front „Victim In Pain“ 35th Anniversary Tour mit Prong sind folgende:

»Victim In Pain« – 35th Anniversary Tour

w/ The Take (*)

08.11. D Herford – X* (w/ Coldside)

09.11. D Untererthal – Stäbruch Festival* (w/ Coldside)

10.11. RUS Moscow – Pravda Club

11.11. RUS St. Petersburg – Mod Club

12.11. UA Kiev – Atlas

13.11. IRL Dublin – Voodoo Lounge*

14.11. UK Belfast – The Palm House*

15.11. UK Glasgow – Audio*

16.11. UK Leeds – Temple Of Boom*

17.11. UK Bristol – The Fleece*

18.11. UK Sheffield – Network

19.11. UK Birmingham – Mama Roux’s*

20.11. UK London – The Underworld Camden*

21.11. P Lisbon – RCA Club

22.11. B Sint-Niklaas – De Casino

23.11. F Saint Brieuc – Festival Ink Mas Party

Mehr Tourdaten:

»Persistence Tour 2020«

w/ Gorilla Biscuits, H20, Street Dogs & more TBA

15.01. D Hamburg – Große Freiheit 36

16.01. D Wiesbaden – Schlachthof

17.01. PL Wroclaw – Centrum Koncertowe A2

18.01. D Dresden – Eventwerk

19.01. B Brussels – Ancienne Belgique

20.01. CH Zurich – X-TRA

21.01. D Munich – Backstage (Werk)

22.01. CZ Brno – Sono Centrum

23.01. D Berlin – Astra Kulturhaus

24.01. D Würzburg – Posthalle

25.01. D Oberhausen – Turbinenhalle

26.01. UK London – O2 Forum Kentish Town

—-

Seht euch hier auch das Lyric Video zu ihrer ersten Single Spray Painted Walls, an: https://youtu.be/rBU1wi_ijXU

ICYMI

Trailer #1: https://youtu.be/3OhVo11j1Rg

Get Loud! besteht aus 14 Tracks, denen es keinesfalls an klassischem New York Hardcore fehlt, die aber gleichzeitig eine thrashige und punkige Seite besitzen.

Get Loud! wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

CD Digi

Vinyl Black Vinyl Picture Vinyl White (Limitiert auf 300) Blue Vinyl (Limitiert auf 300) Gold Vinyl (Limitiert auf 300) Green Vinyl (Limitiert auf 200) Red Vinyl

Red Cassette

T-Shirt

Long Sleeve Bundle Inklusive Long Sleeve Shirt & CD



Bestellt Get Loud! im Format euer Wahl hier vor: www.nuclearblast.com/agnosticfront-getloud

Pre-save das Album auf Spotify, Apple Music und Deezer: https://nblast.de/AgnosticFrontPreSave

Get Loud! Trackliste:

Spray Painted Walls Anti Social Get Loud! Conquer And Divide I Remember Dead Silence AF Stomp Urban Decay Snitches Get Stitches Isolated In My Blood Attention Pull The Trigger

—-

2017 war die Premiere der erfolgreichen Doku über die Band, The Godfathers Of Hardcore. Die Doku wurde letzten Herbst auf Showtime veröffentlicht.

Roger Miret und Vinnie Stigma sind die Stützen des New Yorker Hardcores (NYHC) und ihre Band Agnostic Front haben in der Entwicklung des Sounds und Verhaltenskodex der gesamten, immer noch lebendigen Subkultur eine große Rolle gespielt. Anders als dutzende Bands, die über die Zeit kamen und hingen und ihre Zeichen in der Szene setzten, sind Agnostic Front noch immer stark, selbst nach 11 Studioalben und einer Karriere von über 30 Jahren.

In einer Gesellschaft von zunehmender Gleichgültigkeit und Selbstgefälligkeit sind die Botschaften, die Agnostic Front überbringen, noch genauso relevant, wie sie es in den 80er Jahren waren, als die Bandmitglieder, kampfeslustig und ambitioniert, noch mit Armut und für das Bestehen ihrer Band zu kämpfen hatten.

Roger und Vinnie sind nach wie vor die Verkörperung des Hardcore und stehen für Durchhaltevermögen, Beständigkeit, Brüderlichkeit, Stärke gegenüber den Unterdrückern und den Willen, weiterzumachen, was auch kommen mag. Agnostic Front existieren auf einer eigenen Ebene, … eine Ebene ihrer eigenen Schöpfung.

www.facebook.com/agnosticfront | www.nuclearblast.de/agnosticfront