Powerrage
Powerrage: Debütalbum „Beast“ erscheint im April über High Roller Records

Single/Video "Dark Wings" veröffentlicht

High Roller Records präsentiert stolz das Debütalbum von Powerrage, der neuen Band um den ehemaligen Exciter-Gitarristen John Ricci.

Das Lyric-Video zur ersten Single Dark Wings kann hier angesehen werden:

Beast erscheint am 24. April 2026. Gemischt und gemastert wurde es von Dan Swano bei Unisound, das Cover stammt von Mario Lopez.

Beast – Trackliste:

  1. Dark Wings
  2. Cremation Damnation
  3. Dragon Man
  4. Haunted Hell
  5. I Torture I Kill
  6. The Devil is Screaming
  7. Damned and Cursed
  8. The Black Mass

Neben Ricci besteht Powerrage aus Bassist Todd Pilon (ex-Witchkiller), Schlagzeuger Lucas Dery und Sänger Jacques Bélanger, der bereits auf den Exciter-Alben The Dark Command (1997), Blood Of Tyrants (2000) und New Testament (2004) zu hören war.

Obwohl Ricci und Bélanger beide Mitglieder von Exciter waren, möchte John eines ganz klarstellen: „Well, with this band I didn’t want to be another Exciter. It was time to move on. Even though Exciter was based around my guitar style, and it was a successful formula, I wanted to start from scratch and start all over again. Starting over and not depending on your past accomplishments is definitely a very difficult task but I feel confident enough I can make it happen. I wrote everything on Beast: music, lyrics, melodies. Powerrage is 100 % my musical vision. All eight songs are brand-new, no rehashed riffs from my Exciter days.“

Powerrage online:
https://www.facebook.com/PowerrageBeast