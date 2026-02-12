Powerrage: Debütalbum „Beast“ erscheint im April über High Roller Records

High Roller Records präsentiert stolz das Debütalbum von Powerrage, der neuen Band um den ehemaligen Exciter-Gitarristen John Ricci.
Das Lyric-Video zur ersten Single Dark Wings kann hier angesehen werden:
Beast erscheint am 24. April 2026. Gemischt und gemastert wurde es von Dan Swano bei Unisound, das Cover stammt von Mario Lopez.
Beast – Trackliste:
- Dark Wings
- Cremation Damnation
- Dragon Man
- Haunted Hell
- I Torture I Kill
- The Devil is Screaming
- Damned and Cursed
- The Black Mass
Neben Ricci besteht Powerrage aus Bassist Todd Pilon (ex-Witchkiller), Schlagzeuger Lucas Dery und Sänger Jacques Bélanger, der bereits auf den Exciter-Alben The Dark Command (1997), Blood Of Tyrants (2000) und New Testament (2004) zu hören war.
Obwohl Ricci und Bélanger beide Mitglieder von Exciter waren, möchte John eines ganz klarstellen: „Well, with this band I didn’t want to be another Exciter. It was time to move on. Even though Exciter was based around my guitar style, and it was a successful formula, I wanted to start from scratch and start all over again. Starting over and not depending on your past accomplishments is definitely a very difficult task but I feel confident enough I can make it happen. I wrote everything on Beast: music, lyrics, melodies. Powerrage is 100 % my musical vision. All eight songs are brand-new, no rehashed riffs from my Exciter days.“
Powerrage online:
https://www.facebook.com/PowerrageBeast