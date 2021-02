Stargazery: „Stars Aligned“ als limitierte Vinyl Edition

Am 26. Februar 2021 wird das Album der finnischen Melodic Metal Band Stargazery – Stars Aligned via Pure Steel Records auf Vinyl veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 12. Februar 2021. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren, 1 Bonustrack und insert auf Vinyl erscheinen.

Mit Eye On The Sky veröffentlichten die Finnen Stargazery bereits 2011 ihr Debütalbum über Pure Legend Records. Knapp vier Jahre später wurde der Nachfolger Stars Aligned auf CD veröffentlicht.

Die altbekannten Trademarks finden sich auch auf dem Zweitling wieder: Melodischer, keyboardlastiger Heavy Metal oftmals an der Grenze zum Hard Rock, der die großen Vorbilder Rainbow sowie Black Sabbath (in ihrer Tony Martin-Ära) jederzeit durchschimmern lässt. Eine glasklare, transparente Produktion, die starken, melodischen Vocals von ex-MSG-Sänger Jari Tiura und eine teils Blackmore-inspirierte Gitarrenarbeit veredeln die zwölf Songs zu einem Meisterwerk melodischer Härte. Als Bonustrack spendieren wir den Track Won’t Drag You Dawn.

Stars Aligned Tracklist:

Seite A

1. Voodoo

2. Angel Of The Dawn

3. Missed The Train To Paradise

4. Absolution

5. Academy Of Love

6. Painted Into A Corner

7. Bring Me The Night

Seite B

8. Invisible

9. Dim The Halo

10. Hidding

11. Warrior’s Inn

12. Dark Lady

13. Won’t Drag You Dawn (Bonustrack)

Line-Up:

Jari Tiura – Vocals

Pete Ahonen – Guitars

Marco Sneck – Keyboards

Jukka Jokikokko – Bass

Jussi Ontero – Drums

Links:

https://www.facebook.com/stargazery/

www.reverbnation.com/stargazery666

https://myspace.com/stargazeryband

https://www.last.fm/de/music/Stargazery

Quelle: Pure Steel Records