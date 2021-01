The Veith Ricardo Project: official Video zu „Running Away“ veröffentlicht

The Veith Ricardo Project haben ein neues offizielles Video zu Running Away veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Storm Warning enthalten, welches am 26. Februar 2021 auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wird. Der Vorverkauf beginnt am 12. Februar 2021.

Line-Up:

Juan Ricardo – Vocals

Vincent Veith – Keyboards

Neil Zaza – Guitars

Jerry Brightman – Pedal Steel

Doug Johns – Bass

Chris Ceja – Drums

Special Guests:

Vincent Veith, Corb und Carol Felgenhour, Paula Clark, Emily Bzdafka, Taylor Nagy – Backing Vocals

Video by:

Joe Keiper – https://www.youtube.com/channel/UC27PPoKnlWqaNbWbJOiUfzw/featured

Quelle: Pure Steel Records