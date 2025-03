The Prophecy ²³: feiern am 15.03.2025 Jubiläums Bash

Am 15.03.2025 feiern The Prophecy ²³ ihr 23-jähriges Bandbestehen in der Maschinenfabrik in Heilbronn. Eine extralange Show zelebriert die freshe Reise durch die Geschichte der Band. Mit ihrer Mischung aus Thrash, Punk und Death sorgen TP23 seit 2002 für wilde Moshpits und ausufernde Konzertpartys. Neben den aktiven Mitgliedern werden sich auch viele der ehemaligen Mitstreiter und Freunde der Band auf der Bühne sehen lassen und den Jungs bei einigen Stücken unter die Arme greifen.

Als Vorband feuern Repentless Equestrian den Abend an. Die Newcomer aus Bayern konnten sich in einem von der Band ausgerufenen Bewerbungsverfahren durchsetzen und passen mit ihrem Sound irgendwo zwischen Thrash- und Groove hervorragend zum Thema.

Die Show ist mittlerweile ausverkauft, wir von Time For Metal werden für euch aber über die Geburtstagsparty berichten, stay tuned!

Mehr über The Prophecy ²³ findet ihr hier:

