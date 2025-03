High Council: veröffentlichen Video vom Titeltrack „Cruel And Unusual“

Die amerikanische Progressive-Heavy-Metal-Band High Council ist stolz, bekannt geben zu können, dass ihr neues Album mit dem Titel Cruel And Unusual am 11. April als CD- und Doppel-LP-Vinyl erscheinen wird. Einen Vorgeschmack auf das Album könnt ihr euch mit dem Titeltrack holen, der jetzt als offizielles Video auf YouTube verfügbar ist:

Cruel And Unusual, das zweite Longplayer der Band und insgesamt ihre siebte Veröffentlichung, enthält acht Tracks herrlichen Epic-Metal und stellt den Höhepunkt der Jahre dar, in denen die Band ihre Fähigkeiten als Sängerin und Songschreiberin verfeinert hat. Diese Sammlung eiskalter Kracher befördert den Hörer zwischen Stimmungen und Dynamiken wie der sprichwörtliche Bootsmann über den Fluss Styx und bietet geradlinige Rocksongs wie den Titeltrack und To From Whence, dynamische Epen wie Routed In The Wood (By Eldlings And Brackenguard) und Plaguebringer 2025 und die Abgründe tiefster Verzweiflung auf dem kraftvollen und doch mutlosen Jackal. Obwohl das neue Werk im Feuer des traditionellen Heavy Metal geschliffen wurde, verrät es auch Anklänge von Progressive-Metal, Progressive-Rock, klassisch beeinflusster Gitarrenarbeit und sogar Anklängen von Alternative-Rock, während die Gitarristen/Sänger Bob Saunders und Steve Donahue durchweg typische Gesangs- und Gitarrenharmonien zeigen, die selbst das distanziertes und gefühlvollste Pantheon heidnischer Gottheiten in kollektive Begeisterung versetzen würden. Von den schwebenden Harmonien des Openers Cruel And Unusual bis zu den ekstatischen Synthesizer-Leads des abschließenden Instrumentals Wildspace ist das Album dazu bestimmt, Legionen von Metal-Maniacs für immer unter seinem Banner zu vereinen.

Alle Songs wurden von High Council geschrieben, mit folgenden Ausnahmen:

Liberator wurde von High Council und Chris Haring geschrieben und enthält einen Textauszug aus The Liberator, ursprünglich veröffentlicht am 1. Januar 1831 von William Lloyd Garrison.

Zusätzliche Gitarrenleads auf Plaguebringer 2025, geschrieben und gespielt von Dino DiDomenico.

Produziert von Dino DiDomenico für Double D Productions.

Konstruiert, gemischt und gemastert von Eric McNelis und The Gradwell House, Haddon Heights NJ.

Album-Artwork von Apocalyptic Nuke / Medi.

Grafikdesign von James Viola.

Enthält 100 % von Menschen erstelltes Artwork und Musik. Unterstützt menschliche Künstler.

Gewidmet dem Andenken unseres Waffenbruders Charles Carrado III.

Cruel And Unusual Tracklist:

1. Cruel And Unusual

2. Routed In The Wood (By Eldlings And Brackenguard)

3. To From Whence

4. Schwarzschild Radius

5. Liberator

6. Jackal

7. Plaguebringer 2025

8. Wildspace

High Council sind:

Bob Saunders – Gitarre, Gesang

Steve Donahue – Gitarre, Gesang

Lou DiDomenico – Bass, Keys

Greg “Wolfman Vegas” McKeever – Schlagzeug

