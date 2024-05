Victory: geben neues Album ‘Circle Of Life’ für den 13.09.2024 bekannt

Die Kult-Hardrocker von Victory haben Details zu ihrem kommenden, neuen Studioalbum Circle Of Life bekannt gegeben, welches am 13. September 2024 bei AFM Records erscheinen wird! Ein Making-Of Video zu ihrer ersten Single-Auskopplung, der Party Hmyne Count On Me, feierte Freitag Premiere. Album-Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://victory.bfan.link/circle-of-life

Über die neue Single verrät uns Gitarrist Herman Frank: „Der Titel gibt gleich die Marschrichtung vor, die für unsere Shows generell gilt: Bei Victory geht es voll zur Sache!“ Und ist überzeugt, dass „die Polizei raten würde: Beim Hören während der Fahrt bitte den Sicherheitsgurt nicht zu vergessen!“

Also schnallt euch nun besser an, Count On Me ist ab sofort bei allen digitalen Streaminganbietern verfügbar.

Das Musikvideo seht ihr hier:

Natürlich lebt der gute Ruf einer so erfolgreichen Hardrock-Formation wie Victory auch von den großen Taten ihrer langen Karriere. Die Anfänge der Hannoveraner Band reichen bis in die Achtziger zurück und umfassen neben Albumklassikern auch Tourneen rund um den Erdball. Das alles wäre allerdings nur Schall und Rauch bzw. reine Nostalgie, könnte die Gegenwart nicht mit der prominenten Vergangenheit mithalten. Doch die fünfköpfige Gruppe um Gründer und Gitarrist Herman Frank knüpft mit ihrem neuesten, 14. Studioalbum Circle Of Life nicht nur mühelos an frühere Großtaten an, sondern zeigt sich stärker denn je. Frank beschreibt die erstklassig produzierte Scheibe als „noch erwachsener und reifer als der Vorgänger, die neuen Songs sind in jeder Hinsicht einen ganzen Schritt drüber.“ Er weiß auch, worauf diese Leistungssteigerung zurückzuführen ist: „Innerhalb der Gruppe herrscht ein enger Zusammenhalt, basierend auf den Erfahrungen vieler gemeinsamer Konzerte. Auf Circle Of Life kommt zusammen, was zusammengewachsen ist und zusammengehört.“

Alle zehn neuen Albumtracks wurden von Herman Frank gemeinsam mit Sänger Gianni Pontillo, Rhythmusgitarrist Mike Pesin, Bassist Malte Frederik Burkert und Schlagzeuger Michael Stein im berühmten Horus Sound Studio in Hannover aufgenommen und wurden von Toningenieur Arne Neurand abgemischt.

Erklären sollte man den Albumtitel und das dazu passende Cover-Artwork, in das Grafikdesigner Oleg (Voodoo) Shcherbakov eine philosophisch anmutende „Rechenaufgabe“ der deutschen Künstlerin Rune Mields eingearbeitet hat. Es geht hier – so viel sei bereits verraten – um den im Namen erwähnten Kreislauf des Lebens und um das, was jeder Mensch am Ende seines irdischen Daseins dieser Welt hinterlässt. Für Herman Frank steht schon jetzt fest, dass Victory mit Circle Of Life der Nachwelt ein starkes Statement hinterlassen, an dem die Fans viel Freude haben werden. Er sagt: „Für uns ist die Scheibe zugleich die perfekte Eintrittskarte für noch mehr, noch enthusiastischere Victory-Konzerte.“ Und von denen wird es im Herbst 2024 und Anfang 2025 reichlich geben, alle anstehenden Victory Termine findet ihr unten!

Circle Of Life Tracklist:

01. Tonight We Rock

02. American Girl

03. Count On Me

04. Surrender My Heart

05. Unbelievable World

06. Moonlit Sky

07. Falling

08. Money

09. Reason To Love

10. Virtual Sin

Victory live:

26.09.2024 – GER – Dortmund, Musiktheater Piano

27.09.2024 – GER – Bensheim, Musiktheater Rex

28.09.2024 – GER – Trier, Mergener Hof

29.09.2024 – GER – Munich, Backstage

02.10.2024 – GER – Gera, Comma

03.10.2024 – GER – Regensburg, Eventhall Airport

04.10.2024 – CH – Biberist, P9

06.10.2024 – GER – Nuremberg, Hirsch

16.01.2025 – GER – Siegburg, Kubana Live Club*

17.01.2025 – GER – Munich, Backstage*

18.01.2025 – GER – Glauchau, Alte Spinnerei*

23.01.2025 – GER – Stuttgart, Im Wizemann*

24.01.2025 – GER – Hamburg, Markthalle*

25.01.2025 – GER – Andernach, JUZ Live Club*

26.01.2025 – CH – Pratteln, Z7 Konzertfabrik*

30.01.2025 – GER – Nuremberg, Hirsch*

31.01.2025 – GER – Aschaffenburg, Colos-Saal*

01.02.2025 – GER – Memmingen, Kaminwerk*

02.02.2025 – GER – Mannheim, 7erClub*

06.02.2025 – GER – Berlin, Hole 44*

07.02.2025 – GER – Neuruppin, Kulturzentrum*

08.02.2025 – GER – Essen, Turock*

(* w/ Grave Digger)

Victory sind:

Gianni Pontillo – Vocals

Herman Frank – Gitarre

Mike Pesin – Gitarre

Malte Frederik Burkert – Bass

Michael Stein – Drums

Victory online:

https://www.victory-band.com

https://www.facebook.com/victorybandofficial

https://www.instagram.com/victorybandofficially