17. Hütte Rockt Festival: begeisterte 7500 Menschen / Early Bird Tickets für 2025 in Rekordzeit ausverkauft

Das Hütte Rockt Festival 2024 ging vom 8. bis 10. August in seine 17. Auflage und war wieder einmal ein voller Erfolg! Besonders gut kamen das neue Konzept mit einer zweiten Open-Air-Bühne anstelle der Zelt-Bühne sowie das neue Design-Konzept des Festivals an. Über 7500 Besuchende an drei Tagen feierten beim ehrenamtlich organisierten Non-Profit-Festival. Der kinderfreundliche Auftakt Hütte Rockt Kids fand dabei am Donnerstagnachmittag sogar vor der neuen Rekordkulisse von 2500 Besuchenden statt.

Den Auftakt für das Festivalwochenende bildete wieder Hütte Rockt Kids. Das Warm-Up-Programm für Familien, welches vom Die Hütte rockt e.V. aus Vereinsmitteln subventioniert wird, bot neben den Bands Heavysaurus und Kool Katz auch Maskottchen lokaler Unternehmen, einen „fast“ echten Dinosaurier, Kinderschminken, Hüpfburg und vieles mehr.

„Hütte Rockt Kids war ein Riesenerfolg! Wir konnten etwa 500 Tickets mehr verkaufen als im Vorjahr und hatten so schon am Freitagnachmittag 2500 große und vor allem kleine Menschen auf dem Platz. Diese Art der Veranstaltung liegt uns immer besonders am Herzen. Wir wollen allen Teilhabe ermöglichen. Deshalb unterstützen wir Hütte Rockt Kids mit Mitteln aus dem „großen“ Festival, können die Tickets sehr günstig anbieten. Allein ein Heavysaurus-Konzert kostet teilweise über 30,00 €. Bei uns waren es nur 7,00 € für einen Festivalnachmittag“, so Hütte Rockt-Vorstandsmitglied Simon Tellmann.

Das eigentliche Festival startete direkt im Anschluss am Abend des 8. August. An drei Tagen feierten insgesamt 7500 Menschen Acts wie Swiss & Die Andern, Von Wegen Lisbeth, Talco und Panteón Rococó. Entdeckten aber auch musikalische Geheimtipps im „Wohnzimmer“ oder nahmen hier am Hütte Rockt-Quiz, dem Talk Hütte Rockt > Rechtsextremismus oder auch an einer morgendlichen Yoga-Session teil. Auch dem Zeltplatz vertrieb man sich die Zeit gekonnt, zum Beispiel bei Flunkyball-Turnieren, am Grill oder mit selbstgemachter Musik.

„Die Zahl der Besuchenden über alle drei Tage hinweg lag mit 7500 zwar nicht ganz so hoch wie bei unserem Rekord im letzten Jahr, dennoch sind wir sehr zufrieden, Viele Festivals, aber auch die Veranstaltungsbranche im Allgemeinen, kämpften derzeit mit teils massiven Einbrüchen bei den Ticketverkäufen. Dazu gab es auch am Wochenende mehrere andere starke Veranstaltungen in der Region“, konstatierte Marius Kleinheider, Initiator und Vorsitzender des Hütte Rockt-Vorstands.

Trotz eines Rückgangs vor allem an der Tageskasse stimmten vor allen Dingen die hohen Vorverkaufszahlen positiv – ein klarer Beleg dafür, dass das Non-Profit-Festival für viele Fans inzwischen fest verankert ist und die Veranstaltung in diesem Jahr viele Besuchende überzeugt hat. Die Verkaufszahl der mehrtägig gültigen Wochenendtickets blieb konstant. Dazu wurden mehr Camping- und vor allem Womo-Tickets verkauft.

Das 18. Hütte Rockt Festival wird vom 07. bis 09.08.2025 stattfinden. Early-Bird-Tickets für das 18. Hütte Rockt Festival nach einer Minute ausverkauft:

„Das ist schon verrückt! Die ersten Early-Bird-Tickets waren binnen einer Minute in unseren Webshop ausverkauft. Und auch das zweite Kontingent ist zwei Tage nach Verkaufsstart bereits vergriffen. Das zeigt uns, die Leute hatten bei uns eine tolle Zeit und wollen wieder kommen. Da dürfen wir uns wirklich für auf die Schulter klopfen, unser Team hat vieles richtig gemacht und den Besuchenden eine tolle Zeit beschert.“, so Kleinheider weiter.

Erstmals mit zwei Open-Air-Bühnen und erweitertem Programm im Wohnzimmer. Neue Konzepte finden breiten Anklang

„Die Entscheidung, statt dem Zelt auf eine zweite Bühne zu setzen, war genau richtig! Wir haben schnell festgestellt, dass es die Besuchenden viel eher vor die kleine Bühne zieht als wie in den Jahren zuvor ins Zelt. Von Publikum und den Acts bekommen wir nur positives Feedback für die zweite Bühne“, zeigte sich auch Vorstandsmitglied und Koordinator der Bühnen Lukas „Twixx“ Lehmeyer zufrieden.

Und auch das das „Wohnzimmer“ wurde programmatisch sowie dekorativ erweitert. Neben vielen Fotos aus bald 20 Jahren Hütte Rockt-Geschichte gab es hier vor allem Musik von Talenten und Geheimtipps zu entdecken, zum Beispiel von Timmä, Kunstloses Brot oder Brass von Monte Disco. Erstmals standen aber auch Talks und ein Feedback-Gespräch auf dem Programm.

Der Verein sieht das Wohnzimmer als eine großartige Möglichkeit, Künstler:innen und Themen in einer ganz einzigartigen Atmosphäre zu präsentieren. Neben viel Zeit und Energie haben nicht wenige Mitglieder auch Deko und Einrichtung mit ins Wohnzimmer gebracht: Von der Topfpflanze, über Bilderrahmen und einer Kuckucksuhr bis hin zur Heimorgel. Auch weitere Aktionen wie Yoga, Hütte quizzt, und das Betonmischerbingo kamen gut an. Ebenfalls gut angenommen wurden die Talks, die dieses Jahr erstmals stattfanden.

Hütte Rockt – Ein Non-Profit-Festival mit unglaublich viel ehrenamtlichen Engagement – Der Verein wächst weiter

„Das Hütte Rockt Festival wäre unmöglich ohne die über 250 Mitglieder des Vereins. Die Leidenschaft, die sie in dieses Festival stecken, ist unglaublich. Auf- und Abbau des Geländes, Camping- und Bühnenbetrieb, Kasse, Parkplätze, Backstage-Versorgung, Kochen, Strom, Wasser, Internet, Vorstand – all das und mehr wird bei uns durch ehrenamtliche Hände gestemmt. Das ist auch der Grund, warum wir verglichen mit kommerziellen Festivals einen günstigeren Preis anbieten können“, erklärt Simon Tellmann.

Und der Verein wächst weiter: Am Wochenende wurden noch auf dem Gelände neue Anträge ausgefüllt, etwa 20 neue Mitglieder kamen hinzu.

Friedlich, bunt und mit Haltung

Auch dieses Jahr war das Festival friedlich, stimmungsvoll und ohne große Einsätze der Rettungskräfte oder Security abgelaufen.

„Unser Publikum hat sich und uns eine großartige Zeit ermöglicht. Auch das Awareness-Team kann eine zufriedene Bilanz über das Festival ziehen. Während des Festivals waren sie für alle die da, die Hilfe, jemanden zum Reden, Zuspruch oder auch einfach nur einen Moment der Ruhe suchten in all dem Trubel einer Großveranstaltung“, so Tellmann weiter.

Nach dem Fußball noch schnell zum Festival

Das Heimspiel des VFL Osnabrück ging am Samstag zwar verloren, doch manch ein Fan dürfte seinen Frust und Ärger auf dem Hütte Rockt schnell vergessen haben. Denn erstmal bot der Hütte Rockt e.V. in Kooperation mit dem Drittligisten eine Rabattaktion an.

„Wer am Samstag an der Kasse sein Ticket vom Heimspiel vorzeigte, bekam von uns 10,00 € Rabatt. Die Idee kam spontan über eine Person aus dem Verein und konnte mit dem VFL tatsächlich noch ganz kurzfristig realisiert und beworben werden“, berichtet Marius Kleinheider. „Genau für solche Ideen und Projekte ist unsere Art, ein Festival zu machen, perfekt. Wer eine gute Initiative hat, kann sie sofort einbringen und umsetzen. Wir danken in diesem Zuge auch besonders Holger Elixmann, dem Präsidenten des Vfl Osnabrück für die spontane Unterstützung. Das ist gelebte Vereinskultur.“

Vorverkauf 2025:

Wochenendticket (Preisstufe 1): 70,00 € (inkl. aller Gebühren)

Campingticket: 20,00 € (inkl. aller Gebühren)

Wohnmobiltickets: 35,00 € (inkl. aller Gebühren)

KUKUK-Inhaber:innen: 1,00 € (inkl. aller Gebühren)

Festivaltickets gibt es im Vorverkauf online exklusiv auf https://huette-rockt.de. Das Ticketing wird über Höme abgewickelt, einer Firma, die anders als großen Player der Branche, an vielen Stellen für und mit den kleineren und ehrenamtlichen Festivals arbeitet.

