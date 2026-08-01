Abyssus: veröffentlichen neue Single „The Meaning Of Pain“

Abyssus zählen zu den bedeutendsten Acts der griechischen Death-Metal-Szene und haben sich seit 2011 ihren Weg gebahnt. Tief inspiriert von genreprägenden Pionieren wie Death, Obituary und Bolt Thrower bewahrt die Band den unverfälschten Geist des Old-School-Death-Metal und prägt ihn gleichzeitig mit ihrer ganz eigenen Identität.

Am 23. Oktober veröffentlichen Abyssus ihr neues, drittes Album mit dem Titel The Reign – ein brachiales Zeugnis ihrer künstlerischen Entwicklung. Das Album vereint alle Kernelemente, die den Death Metal über die Jahrzehnte hinweg geprägt haben: rohe Aggression, rasante Riffs und eine erdrückende, bedrückende Atmosphäre. Erneut wurde die visuelle Gestaltung Andreas Marschall (In Flames, Blind Guardian, Dimmu Borgir u. a.) anvertraut, dessen Artwork die klangliche Vision der Band mit beeindruckender Intensität unterstreicht.

Das Album erscheint als CD und limitierte Vinyl-Version in der Farbe „Purgatory Purple“. Auf Bandcamp findet ihr außerdem verschiedene Bundles mit neuem Merchandise.

Nun veröffentlichen Abyssus ihre erste Single mit dem Titel The Meaning Of Pain. „Es war der allererste Song, den wir für das neue Album komponiert haben, und er wurde ganz natürlich zur Brücke zwischen unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart. Er fängt die Essenz unseres früheren Sounds ein und führt gleichzeitig die neuen Elemente ein, die uns heute ausmachen“, sagt Konstantinos Analytis.

„Als Eröffnungstrack des Albums hielten wir ihn für die perfekte Wahl. Sein explosiver Einstieg gibt schon ab der ersten Note den Ton an und entführt den Hörer auf die Reise, die sich über das gesamte Album hinweg entfaltet. Textlich befasst sich The Meaning Of Pain mit der emotionalen Last des Verlusts – sei es durch Tod oder Trennung – und den Narben, die Verrat hinterlässt, unabhängig davon, wie oder woher er kommt. Ob durch Freunde, Partner, Liebhaber oder sogar die Familie zugefügt – der Song erforscht den Schmerz des gebrochenen Vertrauens und die bleibenden Spuren, die er hinterlässt.“

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