Silvertomb: haben neue Single und Video „No Way To Live“ veröffentlicht

Vielleicht sollte man gelegentlich einfach der Bibel vertrauen! Dort ist – neben einigen apokalyptischen Prophezeiungen – bekanntermaßen auch von sieben fetten Jahren die Rede, die auf sieben dürre Jahre folgen. Womit wir beim Thema Silvertomb sind, der Allstar-Band um die ehemaligen Type O Negative/Danzig-Mitglieder Kenny Hickey (Gesang, Gitarre) und Johnny Kelly (Drums), plus ihre drei kaum weniger prominenten Mitstreiter Joe James (Gitarre, Ex- Agnostic Front), Hank Hell (Bass, Sheer Terror) und Aaron Joos (Gitarre, Keyboards). Denn Silvertomb beenden mit ihrem zweiten Album The Interpretation Of Nightmares eine siebenjährige Unterbrechung und stellen die Weichen in eine erfolgreiche Zukunft.

„Als es seinerzeit mit Silvertomb richtig losgehen sollte, waren uns aufgrund der Pandemie und ihrer langanhaltenden Nachwehen über Jahre die Hände gebunden, außerdem musste ich dringend mein Alkoholproblem lösen“, blickt Kenny Hickey auf die Zeit von 2020 bis 2024 zurück. Kurz zuvor war das Silbertomb-Debüt Edge Of Existence (2019) erschienen und hatte für große Begeisterung gesorgt. Auch eine Tour mit Monster Magnet war anberaumt, bevor der internationale Lockdown die Welt und somit auch Silvertomb komplett auf Eis legte.

Doch jetzt, wir schreiben das Jahr 2026, sind diese Schwierigkeiten zum Glück überwunden. Mit The Interpretation Of Nightmares legen Silvertomb am 13. November ein grandioses neues Doom Metal-Meisterwerk vor, das den Vorgänger in vielerlei Hinsicht noch übertrifft.

Die erste Auskopplung No Way To Live ist ein etwas schnelleres Stück, quasi als Gegenpol zu den eher schleppenden Songs des Albums. Textlich geht es um die Ablehnung, die Sänger und Gitarrist Kenny Hickey durch seinen eigenen Vater erleben musste, nicht in seiner Kindheit, sondern später im Leben.

The Interpretation Of Nightmares Tracklist:

1. Brain Matter / No God

2. Ascension

3. Graves In The Sky

4. You Know

5. Prayer For The Paranoid

6. Distorted

7. No Way To Live

8. When Will You Learn?

The Interpretation Of Nightmares erscheint am 13. November 2026 weltweit über Steamhammer in den folgenden Konfigurationen:

=> CD DigiPak

=> LP, 140 g, schwarzes Vinyl, wattierte Innentasche, farbiger Beileger

=> Exklusive LP Version und CD/LP Bundles mit einem Shirt nur im Steamhammer Shop

=> Download / Streaming

Silvertomb Line-Up:

Johnny Kelly – Drums

Hank Hell – Bass

Kenny Hickey – Vocals, Guitar

Joe James – Guitar

Aaron Joos – Guitar, Keyboards, Vocals