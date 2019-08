Silvertomb: unterschreiben bei Long Branch Records

Die amerikanische Metalband Silvertomb hat einen internationalen Plattenvertrag beim deutschen Independent Label Long Branch Records / SPV unterschrieben.

Silvertomb wurden im Kielwasser von Type O Negative und Seventh Void gegründet und sind das jüngste musikalische Projekt von Kenny Hickey (Type O Negative, Seventh Void), Johnny Kelly (Type O Negative, Danzig) und Hank Hell (Seventh Void, Inhuman). Ebenfalls zur Band gehören der New Yorker Hardcore Veteran Joseph James (Agnostic Front, Inhuman) und Aaron Joos (Awaken The Shadow, Empyreon). Silvertomb kombinieren musikalische Stile zwischen Pink Floyd und Black Sabbath zu einer knochenbrechenden, umwerfenden, klanglichen Reise in den Unterleib der menschlichen Emotionen.

„Wir freuen uns sehr dass wir mit Silvertomb bei SPV/Long Branch Records unterschrieben haben und blicken voller Vorfreude auf die zukünftige Zusammenarbeit“, sagt Kenny Hickey.

Long Branch Records Labelmanager Manuel Schönfeld ergänzt: „Mit Silvertomb konnten wir eine weitere großartige Band für unser Label begeistern. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen und darauf mit Kenny und seinen Bandkollegen am Debütalbum der Band arbeiten zu dürfen.“

Silvertombs Debütsingle auf Long Branch Records trägt den Titel Love You Without No Lies und erscheint am 23. August!

Line-Up:

Kenny Hickey – Gitarre, Gesang

Joseph James – Gitarre

Johnny Kelly – Schlagzeug

Hank Hell – Bass

Aaron Joos – Keyboards, Gitarre, Background Gesang

Kommentare

Kommentare