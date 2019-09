Silvertomb: Veröffentlichen Single „Waiting“

Die US-Metalband Silvertomb veröffentlicht mit Waiting heute die zweite Single aus ihrem Debütalbum Edge Of Existence, das am 1. November 2019 über Long Branch Records / SPV erscheint.

Kenny Hickey über die Single Waiting:

„After a long night in the studio wrestling with key changes and heavy riffs I became frustrated and picked up my acoustic and this song just sort of spilled out at 3am. It was completed in around 15 minutes. I guess it was just what I needed: a straight up simple rock song to put my feet back on the ground. I decided to end the record with it to refresh the ear after 36 minutes of dirge and weighty tuned down sludge, so it actually shares with the listener the state of mind I was in when it was written. It’s a song about wasting time and emotional energy over the things you’ve lost in life and the things you could never have.“

Silvertomb’s Debütalbum Edge of Existence handelt von Kenny Hickey’s persönlichen Kämpfe mit Sucht, Liebe und Selbstmord, den Tod seines Sängers und Frontmannes Peter Steele im Jahr 2010 und die anschließende Auflösung von Type O Negative.

Edge Of Existence ist hier vorbestellbar

https://silvertomb.lnk.to/edgeofexistence

Das Albumcover für Edge Of Existence wurde von Joe James und Kenny Hickey konzipiert. Die Idee war, die klassische Schwarzlicht-, Sci-Fi-Poster-Kunst der 1970er Jahre einzufangen. Die zentrale Skelettfigur auf dem vorderen Umschlag wurde nach den berühmten Bildern der Himmelfahrt Christi gestaltet, wobei Hickey für das Bild posierte und der Künstler Rodrigo Canteras das Gewand über seine Proportionen skizzierte.

Silvertomb wurde im Kielwasser von Type O Negative und Seventh Void gegründet und ist das jüngste musikalische Projekt von Kenny Hickey (Type O Negative, Seventh Void), Johnny Kelly (Type O Negative, Danzig) und Hank Hell (Seventh Void, Inhuman). Diesmal schließen sie sich mit dem New Yorker Hardcore Veteranen Joseph James (Agnostic Front, Inhuman) an der Gitarre und Aaron Joos (Awaken The Shadow, Empyreon) an den Keys, Gitarre und Background-Gesang, zusammen. Silvertomb kombinieren musikalische Stile zwischen Pink Floyd und Black Sabbath zu einer knochenbrechenden, umwerfenden, klanglichen Reise in den Unterleib der menschlichen Emotionen.

Line Up:

Kenny Hickey – Gitarre, Gesang

Joseph James – Gitarre

Johnny Kelly – Schlagzeug

Hank Hell – Bass

Aaron Joos – Keyboards, Gitarre, Background Gesang

Kommentare

Kommentare