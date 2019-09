Z7 News: Up In Smoke Festival am 03. – 05. Oktober 2019

Es ist DAS Heavy-Rock-Doom-Psych-Stoner Festival: Up In Smoke! Drei Tage, zwei Bühnen und die Möglichkeit, im Z7 zu übernachten. Die 7. Ausgabe findet am 3.-5. Oktober 2019 statt.

Thursday

Doors: 16:30

Bands

Truckfighters | Eye Hate God | Colour Haze | Monolord | Black Rainbows | Firebreather

Tickets

Thursday Festival Ticket: CHF 60.00

Thursday Sleepover Ticket: CHF 20.00

Get your Tickets here

Friday

Doors: 13:30

Bands

Amen Ra | Dopelord | Mantar | The Machine | The Devil And The Almighty Blues | Samavayo | The Great Machine | The Hathors | No Mute | E-L-R

Tickets

Friday Festival Ticket: CHF 60.00

Friday Sleepover Ticket: CHF 20.00

Get your Tickets here

Saturday

Doors: 13:30

Bands

Stoned Jesus | Lowrider | My Sleeping Karma | Church Of Misery | Greenleaf | Nebula | Elephant Tree | Lo Pan | Steak | Lord Kesseli And The Drums | 24/7 Diva Heaven

Tickets

Saturday Festival Ticket: CHF 60.00

Saturday Sleepover Ticket: CHF 20.00

Get your Tickets here

Full Festival

Gib dir das ganze Festival mit drei Tagen voller Heavy-Rock-Doom-Psych-Stoner Tunes!

Tickets

3-Day Festival Ticket: CHF 110.00

3-Day Sleepover Ticket: CHF 60.00

Get your Tickets here

Hier gibt es den Up In Smoke Festival 2017 – Aftertrailer:

