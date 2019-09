Sinaro: Neue Single „Extinction“ und Videopremiere beim Rock Hard Magazin

Sinaro, die New Yorker Band um den Gitarristen Gus Sinaro, veröffentlicht am Freitag, dem 20.09.2019 die neue Single Extinction.

Der Clip feiert am Freitag um 16.00 seine Weltpremiere beim Rock Hard Magazin Online.

Nach einer erfolgreichen Laufzeit als Frontmann der Metal-Thrash-Band Symphony Of Malice, erzeugen Gus und seine Band einen spürbaren Sog in der Heavy Metal Szene!

Aufbauend auf dem mitreißenden Drive von Symphony Of Malice, fügt Sinaro diesem Sound einen noch melodischeren und hymnischeren Glanz hinzu – wie auf ihrem Debütalbum No Salvation, ein Hard Rock Album mit schweren Gitarrenriffs, Tonnen von Melodien und interessanten Texten. Bullet Through Your Head war die erste Single aus dem Album und zeigt ein sehr sensibles Thema (Suicide), das basierend auf einer wahren Geschichte geschrieben wurde und eine starke Botschaft zur Prävention sendet. Bleed Your Sins ist eine phänomenale zweite Auskopplung mit großartigen Visuals, Story und Sound. Das Musikvideo zu Break The Paradigm – feat. Oli Herbert (All That Remains) zeigt einen der bisher härtesten Songs von Sinaro und eine sehr starke Botschaft über ein Erwachen im Leben. Die Band hat sich schnell einen Ruf als Live-Act, den man unbedingt sehen muss, erarbeitet und hat bereits die Bühne mit Acts wie Flotsam & Jetsam, Saving Abel, Angel Vivaldi, Revocation, Rhapsody, Primal Fear, Gus G. (Ozzy Osbourne/Firewind) und anderen geteilt.

Aus der in 2018 veröffentlichten Power-EP Ruins Of The Empire (feat. Andy James) wurde jetzt brandneu zum Song The Darkest Of Skies ein großartiges Musikvideo fertiggestellt. Sinaro ist eindeutig bereit für mehr, bereit die Grenzen zu überschreiten und auch den Fans in Europa, die schon lange nach Sinaro gefragt haben, die Möglichkeit zu geben Sinaro live zu sehen.

Am 29.03.2019 erschien das brandaktuelle Album The Living Dead, das den Höhepunkt der kreativen Arbeit des Musikers darstellt. Einen Vorgeschmack auf dieses Album gibt es in Form des neuen Videos Fear The Unknown!

