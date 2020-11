The Garciass: Video zur Singleauskopplung „Friday Night“ von The Garciass online verfügbar

Die erste Singleauskopplung des für 2021 angekündigten Albums Together With My Friends der Frankfurter Band The Garciass ist bereits seit dem 30.10.2020 online verfügbar.

Das Video zur Single Friday Night wurde von Mike Films produziert und zeigt den Hauptprotagonisten Andi auf seinem nächtlichen Streifzug durch die Frankfurter Szene.

Die Band um den überaus sympathischen Frontmann und Namensgeber Antoine Garciass schafft es in diesem fünfminütigen Video ausgezeichnet, die Stimmung einzufangen.

Die Frankfurter Multi-Kulti Band The Garciass (die Jungs stammen aus El Salvador, Deutschland, Saudi-Arabien, Spanien, Italien und der Schweiz) serviert Alternativ Rock / Punk ’n‘ Rolll mit einer Menge Groove und einem Schuss Salsa.

Das für 2021 angekündigte Album Together With My Friends wird zehn feurig scharfe Chilischoten enthalten. Friday Night ist ein schöner Appetizer für die neue Scheibe!

The Garciass sind:

Gesang, Gitarre – Antoine Garciass

Gitarre – Oss

Schlagzeug – Mike Felber

Bass – El Johan

Ton, Elektro – Tobias Paul

Mehr zu The Garciass findet ihr hier:

https://thegarciass.de

https://www.facebook.com/thegarciass/