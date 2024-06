24/7 Diva Heaven: neues Album und Release-Weekender

Mit ihrem hochgelobten, 2021 veröffentlichten Debütalbum Stress (Noisolution) haben 24/7 Diva Heaven eines unmissverständlich klargemacht: Sie sind gekommen, um zu bleiben. Oder um es mit den Worten des Classic Rock Magazins zu sagen: „Auf Krawall gebürstet. Relevant. Großartig. Punkt.“ Bereits kurz nach Erscheinen ihres Debüts ist das Berliner Trio in aller Munde und füllt die Seiten der Musikpresse. Mit ihrem musikalischen Hybrid aus Punk, Grunge und Noise erschaffen 24/7 Diva Heaven eine Welt, in der man schreien, kratzen, beißen darf – und sich am Ende in den Arm nimmt. Fuzzy Riffs treffen auf eingängige Hooklines, politische Botschaften auf Selbstironie. Und auch mit ihren Texten treffen 24/7 Diva Heaven einen Nerv: Sie liefern einen Soundtrack, der in diese ungewisse Zeit passt, sich nicht mit Plattitüden abfindet, sondern Platz für das Dazwischen lässt.

Dass die Band vor allem für ihren massiven Sound und starke Live-Auftritte bekannt ist, beweist ihre rasant wachsende Fanbase und unzählige Shows, unter anderem beim WDR-Rockpalast, Pop-Kultur Festival, als Support von Dream Wife und Beatsteaks sowie eine Co-Headliner-Tour mit Team Scheisse.

Katharina Ott-Alavi (Voc., Guitar) Karoline Paschedag (Bass) und Marie Westphal (Drums) sind nicht nur auf der Bühne geballte Energie, sondern auch sonst eine Einheit und gute Freundinnen. So ist die Band auch nicht nur im Proberaum aktiv, sondern zeigt politisches Engagement, u.a. als Gründerinnen des Berliner Kollektivs GRRRL-NOISY, das Jam-Sessions und Festivals organisiert und einen Ort der Vernetzung für Flinta Musiker:innen und Musikfans bietet.

Am 11.10.2024 erscheint nun ihr lang ersehntes zweites Album Gift, das im Herbst 2024 im Rahmen einer Album-Release-Tour durch ausgewählte Städte erstmals live präsentiert wird.

Die Band macht da weiter, wo sie mit ihrem Debüt Stress aufhörten. Das Songwriting ist ausgefeilter und differenzierter, ohne auch nur im Ansatz weniger wütend zu klingen. Zornig, politisch und nie um große Melodien verlegen verdichtet sich auf Gift, was sich auf Stress bereits angebahnt hat, und es ist ein eklektisches Album entstanden, irgendwo zwischen Punk und Postpunk, Grunge, Fuzz und Stoner. Ein Album, das auf kühne Art den Sound alter Idole dekonstruiert und in zeitgemäßem Gewand wieder zusammensetzt.

Gift-Tour 2024

Präsentiert von Visions & ByteFM

09.10. Leipzig, Conne Island

11.10. Berlin, Neue Zukunft

24.10. Köln, Sonic Ballroom

25.10. München, Strom

26.10. Darmstadt, Oetinger Villa

31.10. Hamburg, Knust

01.11. Nijmegen (NL), De Onderbroek

02.11. Dortmund, Subrosa