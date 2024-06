Army Of Primitives und Djuri Boot: teilen die neue Single und das offizielle Video zu „The Fallen God Of Everything“

Army Of Primitives, das Metal-Projekt des Filmregisseurs Titus Paar (besser bekannt für den Nr. 1 Netflix US-Opener-Film The Perfect Weapon mit Steven Seagal in der Hauptrolle), ist mit einem neuen Track in Zusammenarbeit mit seinem Waffenbruder, dem Filmkomponisten Djuri Boot, zurück. Der neue Track heißt The Fallen God Of Everything und wird von einem großartigen offiziellen Video begleitet:

Der Kern von The Fallen God Of Everything besteht aus einem echten Thrash-orientierten Riff und einem epischen Refrain. Das ganze Erlebnis wird durch Titus Paars rauen Gesang, Orchestrierungen und ein gut komponiertes Gitarrensolo gewürzt.

„Dieses Mal wollten wir etwas mehr Riff-basiertes mit einer klassischen Songstruktur schaffen, anstatt den Orchester-zentrierten Stil des Debütsongs Rise Against The Giant. Wir wollten immer noch in der Metal-trifft-Kino-Ader sein, um die es bei der Zusammenarbeit geht, aber dieses Mal wollten wir unser Unforgiven machen und das Geschichtenerzählen einen größeren Teil des Songs einnehmen lassen, während der vorherige Song eher eine Black Metal Bohemian Rapsody-Geschichte war.

Das Schönste an diesem Video ist für mich, dass es das Letzte ist, was Hollywood-Legende Bo Brundin je gemacht hat. Er war eine Ikone in der goldenen Ära Hollywoods und spielte in Filmen wie The Great Waldo Pepper neben Robert Redford, Meteor neben Sean Connery und Rich Man, Poor Man. Er war ein großartiger Freund und dies ist der letzte Film, den er vor seinem Tod gemacht hat. Aus diesem Grund ist es etwas ganz Besonderes für mich. Ich bin auch sehr stolz auf die Texte, das sind die besten, die ich geschrieben habe. Die Arbeit mit Djuri ist so demütigend, ich habe noch nie einen vielseitigen Musiker getroffen und sein Gitarrensolo hat mich umgehauen. Es war auch ein Vergnügen, endlich einen Song mit meinem langjährigen Freund Andreas Rylander (Power Tiger) zu machen, er hat diesen Song wirklich auf ein neues Niveau gehoben.“ – Titus Paar

Titus Paar, ein Hollywood-Regisseur, macht seine Videos immer zu etwas ganz Besonderem. Dieses Mal folgen wir Bo Brundin als Gott, der die Kontrolle über die von ihm geschaffene Welt verloren hat und sich von der knappen Zeit gejagt fühlt. Das Video und das Lied wurden in Symbiose erstellt, um die filmische Seite von Paar und Boot zu zeigen und werden niemanden unberührt lassen.