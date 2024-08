24/7 Diva Heaven: veröffentlichen Single „Rat Race“

2021 veröffentlichten 24/7 Diva Heaven unter schlechtesten Bedingungen während der Corona-Pandemie ihr Debütalbum Stress. Und trotz Mundschutz und Impfung trafen sie scheinbar mit ihrer Musik und mit ihren Themen einen Nerv.

Jetzt wird das neue Album mit der ersten Single lautstark eingeläutet. Rat Race ist ein Zweiminutendreißigsekunden Punkrock Knaller! Musikalisch wie auch textlich kompromisslos, ruppig, laut. Straight in the face.

Der Song ist ein Statement für das kommende Album, für die Band, für diese Zeiten. Das Trio ist in den vergangenen drei Jahren zusammengewachsen, hat Dutzende von Touren gespielt, selbstveranstaltete Festivals, Support Shows bei namhaften Bands, Konzerte in kleinsten Clubs, in großen Hallen. Und genau das hört man dem Album an. Alles noch mehr auf den Punkt gebracht, noch mehr zusammen, noch tigther, härter, lauter, charmanter …

Live sehen könnt ihr 24/7 Diva Heaven am 06.09.2024 in Bremen auf dem Hellseatic Festival.