Ne Obliviscaris: kündigen Veröffentlichung von „Citadel“ als digital remasterte CD-, Vinyl-Version an

Ne Obliviscaris haben sich seit ihrer Gründung im Jahr 2003 zu den Titanen des Extreme Progressive Metal gemausert. Sie haben komplexe Klanglandschaften geschaffen, die die Grenzen des Genres sprengen, indem sie wilde Riffs, ätherische Geigenharmonien und einen unvergesslichen Doppelgesang vereinen. Die Symphonien und die konzeptionelle Kunstfertigkeit der Band haben ihnen zu Recht einen Platz unter den respektiertesten Namen im progressiven Metal eingebracht. Nun, da der Sand der Zeit ein Jahrzehnt seit der Veröffentlichung des bahnbrechenden Albums Citadel markiert, laden Ne Obliviscaris mit der remasterten 10-Jahres-Jubiläumsausgabe dazu ein, noch einmal in die neu gestalteten Gefilde einzutauchen.

Citadel wurde ursprünglich 2014 veröffentlicht und war eine unbestrittene Tour de Force, die sich in die Herzen von Metal-Fans auf der ganzen Welt einprägte. Das in drei epische Sätze aufgeteilte Album spannt einen weiten Bogen von den wilden Stürmen von Painters Of The Tempest über den brennenden Mittelteil Pyrrhic bis hin zu der unerbittlichen Ehrfurcht von Devour Me, Colossus. Jeder Satz steht wie eine Säule aus majestätischer Wut und exquisiter Verzweiflung und fängt die Brillanz der Band in ihrer konzentriertesten Form ein.

Citadel Remastered erscheint am 11. Oktober auf physischen Formaten.

Stream Citadel Remastered: https://neobliviscaris.fanlink.tv/Citadel

Ne Obliviscaris – Citadel (Remastered 2024) – Tracklist:

1. Painters Of The Tempest (Part I): Wyrmholes

2. Painters Of The Tempest (Part II): Triptych Lux

3. Painters Of The Tempest (Part III): Reveries From The Stained Glass Womb

4. Pyrrhic

5. Devour Me, Colossus (Part I): Blackholes

6. Devour Me, Colossus (Part II): Contortions

Citadel Remastered vorbestellen: https://redirect.season-of-mist.com/NeOCitadelRemaster

Ne Obliviscaris – Besetzung:

Xenoyr – Harsh Vocals

James Dorton – (Live) Harsh Vocals

Tim Charles – Geige & Klargesang

Benjamin Baret – Leadgitarre

Matt Klavins – Gitarre

Martino Garattoni – Bass

Dan Presland – (Live) Schlagzeug

