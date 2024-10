Ne Obliviscaris: veröffentlichen Drum Playthrough von „Citadel“

Die australischen Extrem-Progressive-Metal-Titanen Ne Obliviscaris sind unübertroffen. Jetzt laden sie dazu ein, eine der atemberaubendsten Darbietungen technischer Kunstfertigkeit und unerbittlicher Kraft zu erleben: das Schlagzeugspiel von keinem Geringeren als Dan Presland – eine Reise ins Herz des Sturms.

So wie die Dualität von Licht und Dunkelheit ihre Klangwelten definiert, so prägt auch Preslands Schlagzeugspiel die Seele von Ne Obliviscaris. Dan Presland kehrt zu den donnernden Beats ihres Magnum Opus Citadel aus dem Jahr 2014 zurück, das nun durch die Alchemie des modernen Remasterings wiedergeboren wurde, und präsentiert eine unvergleichliche Demonstration seines Könnens.

Diese neue Inkarnation lässt die komplexen Schichten des Albums wieder aufleben, in denen Preslands Schlagzeugspiel eine unerschütterliche Kraft ist – ein Sturm, der jeden Track von Painters Of The Tempest bis Devour Me, Colossus vorantreibt. Jeder Schlag, jedes Krachen, jeder Puls der Kick-Drum schwingt mit dem kollektiven Herzschlag von Ne Obliviscaris mit und verkörpert die schiere Größe ihrer Kunst.

Seht euch den Stream von Drum Playthrough zu Citadel hier an

Citadel Remastered erscheint am 11. Oktober in physischen Formaten.

Die Schlagzeugaufnahmen für Exul, den vierten Longplayer der australischen Extrem-Progressiv-Metaller Ne Obliviscaris, begannen im März 2020. Dieses Datum hat einen unheilvollen Beigeschmack: März 2020. Die pandemische Demarkationslinie. In diesem Monat trommelte Daniel Presland in Nashville, Tennessee, mit dem amerikanischen Produzenten Mark Lewis. Als die Flugausfälle zunahmen und die Grenzen geschlossen wurden, schaffte es Presland buchstäblich Stunden vor der Schließung der australischen Grenzen nach Hause. Lewis, Gitarrist Benjamin Baret und Bassist Martino Garattoni hatten nicht so viel Glück. Sie sollten in den darauffolgenden Tagen in Australien landen, um die Aufnahmen fortzusetzen, waren aber gezwungen, auf unbestimmte Zeit in Übersee zu bleiben. Da die Aufnahmestudios in Melbourne geschlossen waren, begann für Ne Obliviscaris eine langsame, langwierige und lebensverändernde zweijährige Arbeit an der Fertigstellung von Exul.

Sieben weitere Studios und drei weitere Länder später wurde Exul schließlich im Juli 2022 abgemischt und gemastert.

Das Album verkörpert Ne Obliviscaris‚ unverwechselbaren, Grenzen überschreitenden Ethos. Das Markenzeichen der Band, eine Mischung aus Emotion und Schönheit, ist so überwältigend wie immer, wenn nicht sogar noch fesselnder, vor allem, wie Charles‚ Geigenlinien sich sorgfältig um das Riffing von Baret und seinem Gitarristen-Kollegen Matt Klavins schlängeln. Die Dualität von Charles‚ klarem Gesang und Xenoyrs Growls bleibt der erzählerische Anker und hebt Songs hervor, die Raffinesse ausstrahlen und eine Meisterklasse in Komposition sind.

Ne Obliviscaris – Besetzung:

Xenoyr – Harsh Vocals

James Dorton – (Live) Harsh Vocals

Tim Charles – Geige & Klargesang

Benjamin Baret – Leadgitarre

Matt Klavins – Gitarre

Martino Garattoni – Bass

Dan Presland – (Live) Schlagzeug

