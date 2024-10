1349: streamen vollständiges Album „The Wolf And The King“

1349, die Meister des akustischen Höllenfeuers sind bereit, ihre berüchtigten Runen mit ihrem neuen Album The Wolf And The King noch tiefer in die Chroniken der Black Metal-Geschichte zu ritzen. Dieses achte Werk der Klangvernichtung enthält acht brutale Tracks, die ein Zeugnis ihrer unerbittlichen Wildheit und ihrer Meisterschaft in Sachen Chaos und Gemetzel sind.

Dieses neueste Werk, eine stürmische Reise durch glühende Aggression und atmosphärische Bösartigkeit, verkörpert das unerbittliches Streben von 1349. Aufgenommen in den geheimnisvollen Heiligtümern von Amper Tone in Oslo und New Constellation R.M.P. in Orlando, Florida, und geschmiedet auf dem Amboss von Ravn und Jarrett Pritchard, vermischt The Wolf And The King ursprüngliche Energie mit modernem Chaos.

Seht euch den Album-Stream zu The Wolf And The King hier an:

Vom Eröffnungsangriff in The God Devourer bis zur unheilvollen Schwere in Shadow Point ist dieses Album ein Portal in Gefilde, in denen Schatten die Schwachen verschlingen und Transformation die Oberhand gewinnt. Tracks wie Ash Of Ages, das Thrash mit extremem Black Metal verschmilzt, und Inferior Pathways, das klassische Headbanger-Riffs liefert, bilden ein eisernes Rückgrat, das die Massen zum Headbangen bis zur Vergessenheit bringen wird.

Textlich durchqueren The Wolf And The King die gefährlichen Weiten des Abgrunds und verweben Themen wie alchemistische Rätsel, astrale Projektionen und uralte Epignosen. Es zeichnet einen erschütternden Weg der Transformation durch Zerstörung, Befreiung und Bewusstseinserweiterung. Dies ist nicht nur Musik, sondern ein Ritual, ein Zeugnis der unerbittlichen Evolution im Herzen des Black Metal.

The Wolf and The King erschien am vergangenen Freitag auf Season Of Mist.

Hier könnt ihr euch das neue Album bestellen: https://orcd.co/1349thewolfandtheking

Weitere Infos zu 1349 und ihrem brandneuen Album findet ihr hier:

1349 – Besetzung:

Archaon – Gitarren

Frost – Schlagzeug

Ravn – Gesang

Seidemann – Bass

