Infinitas: Neue Single und Musik-Video „Avnas“

Als Appetithappen für das im Dezember kommende, neue Album Infernum veröffentlichten die Schweizer Infinitas am 12. September 2019 ein neues Musik-Video zum Albumsong Avnas, der auch als Single daraus ausgekoppelt wurde.

Die Band aus dem malerischen Muotathal kommentiert dazu:

„Avnas – in der Mythologie ein Dämon in Feuergestalt, der Schätze entdeckt und Wissen über die menschliche Seele liefert. Genau der passende Dämon, um Infinitas‚ Botschaft an die Welt in einen Song zu packen: Wer dieses innerliche Feuer verspürt, diesen Drang, etwas zu bewirken in dieser Welt, soll diesem Zeichen folgen. Nur wer wagt, gewinnt. Wer nie wagt, weiß nie, ob es geklappt hätte.“

Infinitas brennen für ihre Sache, wie sie proklamieren, und das innere Feuer treibt die beständigen Muotathaler immer weiter an, ihre groß gesteckten Ziele zu erreichen. Immer mit Blick nach vorne, stehen sie wieder auf, wenn sie fallen.

„Dieser Mut, der Wille und diese Energie soll all diejenigen erreichen, die noch an sich selber zweifeln“, lässt die Formation verlauten.

Line-Up:

Andrea Böll • Vocals, Percussion

Selv Martone • Guitar, Virtual Instruments

Savannah Childers • Violin

Pirmin ‚Piri‘ Betschart • Drums, Vocals, Percussion, Clarinette

Live-Session Musicians:

Marcel ‚Camel‘ Koller • Bass, Background Vocals

Infinitas • Discography:

2015 Self-Destruction (EP)

2017 Civitas Interitus (Full-length)

2018 Skylla (EP)

2019 Avnas (Single)

2019 Infernum (Full-length)

