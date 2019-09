Surface: Veröffentlichen ersten Track-by-Track Trailer

Die deutsche Death-Metal-Band Surface wird am 04. Oktober 2019 ihr kommendes, drittes Studioalbum River of Souls via Reaper Entertainment veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band nun den ersten Track-by-Track Trailer zur kommenden Platte.

Schaut rein und erfahrt mehr über die Songs River Of Souls, Ode To The Sun und Feed The Fires Of Rome:

Bestellt Euch River Of Souls hier vor: www.reapermusic.de/Surface-river-of-souls

Das Musikvideo zur zweiten Single Ovoviviparus Serpentes, wurde bereits letzte Woche veröffentlicht.

Das Video wurde im Sommer 2019 im Theodor Noise Club in Achern unter der Leitung von Malte Bratz gedreht. Zu sehen gibt es den Streifen hier:

Die Band sagt dazu:

„Ovoviviparus Serpentes ist ein brachialer Death Metal Song kombiniert mit schnellen Thrash-Riffs und steht dafür ziemlich für Surface. Der Song handelt von Kreaturen die im Morast zwischen Schlangen und Würmern geboren werden und von dort aus aufsteigen.

Das Musikvideo wurde in Zusammenarbeit mit Malte Bartz von Ewafilms produziert, wofür wir sehr dankbar sind! Malte und sein Team haben alles aus uns und dem Material rausgeholt! Wir freuen uns unheimlich euch das neue Video zu präsentieren.“

Die digitale Single ist ab sofort auf allen Streaming- und Downloadplattformen verfügbar.

River Of Souls Tracklist:

1. Είστε ηλίθιος χοίρος

2. River Of Souls

3. Ode To The Sun

4. Feed The Fires Of Rome

5. Thanatophilus

6. Ovoviviparus Serpentes

7. Kosmologica

8. Hera

9. Replace The Immortals

10. Olympus Has Fallen

Verpasst Surface nicht auf Tour im Herbst 2019:

Blutfest 2019

*04.10.2019 – DE – Lübeck – Riders Café

*05.10.2019 – DE – Rostock – Alte Zuckerfabrik

*11.10.2019 – DE – Aalen – Rock It

*12.10.2019 – DE – Mannheim – New Evil Music Festival

19.10.2019 – DE – Unleash The Kraken Festival – Juki 42/Ahrensburg

*15.11.2019 – DE – Gadenstedt – Black Hand Inn

*16.11.2019 – DE – Cham – L.A.

*22.11.2019 – DE – München – Backstage

*29.11.2019 – DE – Nürnberg – Der Cult

*30.11.2019 – DE – Radolfzell – Bokle

*20.12.2019 – DE – Berlin – Nuke Club

*21.12.2019 – DE – Leipzig – Hellraiser

*22.12.2019 – DE – Ludwigsburg – Rockfabrik

* = Blutfest Tour supporting Eisregen, Debauchery, Balgeroth

Tickets: www.blutfest.de

11-13.6.2020 – DE – Metal Frenzy Open Air

Mehr über Surface:

Surface wurde Anfang 2010 von Marco Bechreiner und Tom Robinson gegründet. Inspiriert von der griechischen Mythologie und angetrieben von Energie und Kraft schrieben sie die ersten Songs. Kurz nach der Gründung traten Jason Coffi und Timo Petersen der Band bei. Von dort an begann ihre Reise auf die Bühnen dieser Welt, welcher von einem Mitgliederwechsel begleitet wurde. Timo verließ die Band und wurde 2015 durch Tim Broscheit am Bass ersetzt. Nach dem Ausstieg von Jason Ende 2017, wurde dieser durch Johnny Ritter an der Lead Gitarre ersetzt. Ihr Stil ist geprägt von Thrash und Death Metal gepaart mit Hardcore und Modern Metal. Im Jahr 2012 veröffentlichten sie Ihr Debut Album Where The Gods Divide, und im Jahr 2015 erschien der Nachfolger Rise Of Kronos. Während dieser Zeit spielten Surface über 150 Shows und teilten sich die Bühne mit Bands wie z.B. Kreator, Megadeth, Powerwolf, Hämatom und viele mehr auf Open Air Shows, Festivals, lokale und nationalen Bühnen.

—

Surface online:

http://www.surface-metal.de

https://www.facebook.com/Surfacemetal/

