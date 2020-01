Bang Your Head!!!: Epische Klänge für Doomköpfe

Hallo Freunde,

die nächste Bandbestätigung ist da, und sie dürfte die Herzen aller Fans episch-doomigen Heavy Metals jubilieren lassen: Ein britisches Szene-Juwel kommt zum Bang Your Head!!! 2020.

Wir haben eine weitere gute Nachricht, und zwar für alle, die unsere – in Sachen Balingen zugegebenermaßen etwas kurzfristig beendete – Frühbucheraktion verpasst haben:

Bei Gruppenbestellungen ab 3 Tickets erhaltet Ihr die Festivalkarten für das Bang Your Head!!! 2020 und das Rock Of Ages 2020 bis auf Weiteres noch immer zum Vorzugspreis von 119.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr pro Ticket.

Hier findet Ihr die BYH!!!-Gruppentickets und hier die ROA-Gruppentickets.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Solstice genießen in der Szene schon seit Langem höchstes Ansehen und haben mit ihrer ureigenen Epic-Doom-Metal-Variante während der 90er Jahre mit diversen Demo-, EP- sowie Splitveröffentlichungen, dem Full-Length-Debüt Lamentations und vor allem dem grandiosen New Dark Age, das heute als veritabler Genre-Klassiker gehandelt wird, zahlreiche Bands nachhaltig beeinflusst – darunter auch geschmackssichere Untergrundhelden wie Atlantean Kodex.

Dennoch wackelte es eine ganze Weile bedrohlich im Line-Up, das schließlich 2002 gänzlich auseinanderbrach. 2007 fand die Band um Gründer und Gitarrist Rich Walker für einige Live-Shows wieder zusammen, doch abermals sorgten Besetzungswechsel für Sand im Getriebe. Erst 2011 war das Gefüge wieder so stabil, dass nicht nur umjubelte Auftritte möglich waren, sondern endlich auch die Aufnahme der Mini-LP Death’s Crown Is Victory.

2018 erschien schließlich White Horse Hill, das dritte „richtige“ Solstice-Album, und Fans und Kritiker waren sich einig: Es war eines DER Alben des Jahres. Die episch-erhabenen Metal-Perlen der Briten funkelten (und funkeln) so glanzvoll wie eh und je, und kommenden Sommer wird die Band sie auch in Balingen zum Strahlen bringen: beim Bang Your Head!!! 2020. Mit dabei: die neue Sängerin Hel Thorne (auch bekannt als Hagthorn von den US-Metallern Chalice), die vor einigen Wochen ihre Live-Feuerprobe mit Bravour bestanden hat.

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Saxon

Ace Frehley

Hardcore Superstar * Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons

Dragonforce * Tankard * Benediction * The Iron Maidens * Kissin‘ Dynamite

Riot V * Rage * Night Demon * Anthem * Onslaught * Legion Of The Damned

Diamond Head * Shakra * Leatherwolf * Victory * Praying Mantis * Heathen

Memoriam * Angelus Apatrida * Suicidal Angels * Atlantean Kodex

Solstice * Fifth Angel * Midnight * Skull Fist * Winterstorm

Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Preis von 129.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Natürlich findet auch 2020 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Dabei am 15. Juli in der volksbank*messe Balingen sind:

D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

31. Juli – 02. August 2020

Festplatz Seebronn bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:

Suzi Quatro * Cinderella’s Tom Keifer * Sweet

Ratt * Coreleoni * John Lee’s Barclay James Harvest * Eclipse

John Diva And The Rockets Of Love * Tyketto * The New Roses * Mad Max * Dare

Weitere Bestätigungen in Kürze.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich – derzeit zum Preis von 129.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

WICHTIGE HINWEISE:

* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.