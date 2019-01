Nach der Bestätigung von Avantasia haben wir heute gleich den nächsten Paukenschlag für Euch – aber auch den vorerst letzten, denn mit dem heutigen Billing-Neuzugang ist unser das Aufgebot für das Bang Your Head!!! 2019 komplett.

Mit seinem einzigartigem Gitarrenspiel prägte er Scorpions-Klassiker wie Lovedrive, Coast To Coast oder Holiday, den Briten UFO verhalf er mit Stücken wie Doctor Doctor, Only You Can Rock Me oder Rock Bottom zum Durchbruch, und bei MSG konnte sich sein Ausnahmetalent endgültig frei entfalten: Michael Schenker ist ohne Wenn und Aber einer der ganz großen Gitarristen der Rock-Geschichte.

Einen beträchtlichen Teil seiner Karriere hat der blonde Deutsche dabei unter dem Banner MSG bestritten und dort mit diversen stimmgewaltigen Sängern gemeinsame Sache gemacht. Mit einigen von ihnen schloss er sich 2016 unter dem Banner Michael Schenker Fest wieder zusammen: Gary Barden, Graham Bonnet und Robin McAuley waren mit von der Partie, als die Truppe zunächst in Japan, kurz darauf dann auch beim Bang Your Head!!! für Furore sorgte.

Was anfangs keineswegs als Dauerkonstellation angedacht war, funktionierte in jeder Hinsicht derart gut, dass es nicht nur live gemeinsam weiter ging, sondern sogar neue Songs entstanden und 2018 unter dem Titel Resurrection veröffentlicht wurden, auf dem auch Temple Of Rock-Sänger Doogie White zu hören ist.

Aus einem außergewöhnlichen Projekt ist ergo eine richtige Band geworden – nur eben mit gleich vier großartigen Sängern, die Ihr diesen Sommer auch allesamt in Balingen bejubeln dürft. Denn: Das Michael Schenker Fest wird 2019 beim Bang Your Head!!! dabei sein! Doch damit nicht genug: Der Auftritt der Riege wird nicht nur die einzige Festivalshow des Jahres in Deutschlandsein, sondern Ihr dürft Euch aller Voraussich nach auch auf die Live-Premiere einiger Stücke des neuen Albums freuen, an dem Schenker und Co. gerade arbeiten und das im August erscheint.

Natürlich werden auch ex-MSG-Bassist Chris Glen und das einstige Mcauley Schenker Group-Mitglied Steve Mann dabei sein. Nur einer fehlt leider: Drummer Ted McKenna, auf dem Bandbild noch zu sehen, ist tragischerweise vor wenigen Tagen an den Folgen eines operativen Eingriffs verstorben. Noch ist nicht klar, wer den langjährigen Sidekick von Michael Schenker ersetzen wird.

Kommentare

Kommentare