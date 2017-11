“Ein bedeutend volles Hard Rock Album feiert Geburtstag!“

Artist: Whitesnake

Herkunft: England

Album: „1987“ 30th Anniversary Edition

Spiellänge: 42:25 Minuten

Genre: Rock, Hard Rock

Release: 06.10.2017

Label: Warner Music Group, Whitesnake Produktions

Link: https://whitesnake.com/

Bandmitglieder:

Gesang – David Coverdale

Gitarre – Adrian Vandenberg

Gitarre – John Sykes

Gitarre – Vivian Campbell

Bassgitarre – Neil Murray

Bassgitarre – Rudy Sarzo

Schlagzeug – Aynsley Dunbar

Schlagzeug – Tommy Aldridge

Tracklist CD1:

Still Of The Night Give Me All Your Love Bad Boys Is This Love Here I Go Again 87 Straight For The Heart Looking For Love Children Of The Night You’re Gonna Break My Heart Again Crying In The Rain Don’t Turn Away

Bad Boys/Children Of The Night Slide It In Slow An’ Easy Here I Go Again Guilty Of Love Is This Love Love Ain’t No Stranger Guitar Solo – Adrian and Vivian Crying In The Rain Still Of The Night Ain’t No Love In The Heart Of The City Give Me All Your Love

In meinem Geburtsjahr begeisterten die englischen Hard Rocker Whitesnake mit ihrem Album 1987 die ganze Welt. Wie im Fluge eroberten sie den gesamten Globus und konnten Charterfolge in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in den USA und ihrer Heimat feiern. Kurz nach der Veröffentlichung schlug der Silberling auf Platz 2 der US-Billboard-Charts (bis heute gab es 8 Mal Platin) ein und ebnete den Weg für die Single-Erfolge von Still Of The Night, Give Me All Your Love, Is This Love und ihrem Hit schlechthin Here I Go Again! In diesem Jahr feiert die Platte die Vollendung des dritten Jahrzehntes und darf noch mal gehuldigt werden.

Erhältlich seit dem 06.10.2017, besteht die Super Deluxe Edition aus 4 CDs und einer DVD. Zudem warten auf eure vier Wände drei weitere Versionen von 1987. Die Deluxe Edition erschien als Doppel-CD und als Doppel-LP mit dem remasterten Album und einer Auswahl von bisher unveröffentlichten Bonustracks. Auch eine Einzel-CD mit dem remasterten Album (ohne Bonuscontent) wurde auf die Reise geschickt.

Je nach Bedarf kann man beliebig bei den vier Auflagen für den eigenen Geschmack variieren. Die Hard Fans dürften wohl bei der Super Deluxe Edition zugreifen. Sie erhält unter anderem das Originalalbum in brandneuem remasterten Sound, unveröffentlichte Live- und Studioaufnahmen, Musikvideo-Klassiker, Konzert-Footage und eine 30-minütige Doku. Das ist natürlich nicht alles. Freut euch auf eine volle Packung Whitesnake made in 1987. Neben den grandiosen Singles um den Überflieger Here I Go Again warten Hymnen wie Bad Boys, Children Of The Night oder Crying In The Rain. Das Album kommt auf über 40 Minuten plus entsprechendem Bonusmaterial.

Whitesnake - "1987" 30th Anniversary Edition Fazit: 30 Jahre "1987" muss gefeiert werden, da dürften wir uns alle einig sein. Mit "1987" 30th Anniversary Edition überlässt die Band den Anhängern, ob ein dickes fettes Paket oder eine abgespeckte CD bzw. Vinyl Version den persönlichen Geschmack am besten abdeckt. Für alle Interessen und Geldbeutel ist somit eine Version erhältlich, wo auch junge Musikfreunde, die nach 1987 das Licht der Welt erblickt haben, mal ein Auge drauf werfen können.



Anspieltipps: Is This Love und Here I Go Again Rene W. 8.5 2017-11-29 8.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

