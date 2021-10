Enchantment: sind nach 25 Jahren zurück – erste Single ist online

2019 brachten Cosmic Key Creations die längst überfällige Vinyl-Version des 1994er Dance The Marble Naked-Albums der U.K.-Kult-Doomster Enchantment heraus. Dem folgten 2020 eine Neuauflage des Albums sowohl im CD- als auch im Kassettenformat von Transcending Records. Das erneute Interesse inspirierte die Band, sich neu zu formieren und ihr zweites Album fertigzustellen, das schon 1994/5 (!) geschrieben und komponiert wurde, aber nie aufgenommen wurde. Enchantment gruben die alten Probebänder aus und beendeten das Album 25 Jahre nach dem Anfangsprozess. Dies ist das Album, das an ihr Debüt anknüpfen sollte. Die Songs sind eine spannende Zeitkapsel, die zurück in die Blütezeit des britischen Death/Doom-Metal der frühen Neunziger führt!

Der Eröffnungstrack des Albums As Greed As The Eye Behods‚ erscheint heute als digitaler Single-/Vorab-Track auf allen Streaming- und Download-Plattformen. Die digitale Single kommt mit exklusivem Cover-Artwork, das nicht auf dem Album verwendet werden wird.

Hier gibt´s das Lyricvideo:

