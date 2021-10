Accept: rocken ab dem 15.01.22 durch Europa

ENDLICH! Nach einjähriger, virus-bedingter Zwangspause ist es jetzt bald so weit: Accept starten am 15. Januar 2022 in Oberhausen (Turbinenhalle) ihre langersehnte Too Mean To Die-Tour. Auf gut Deutsch: „Unkraut vergeht nicht“ – selten war ein Tour-Titel treffender!

„Es war ein hartes Jahr, weil wir unbedingt auf die Bühne wollten, aber aus den bekannten Gründen nicht konnten“, erklärt Accept-Mastermind Wolf Hoffmann. „Egal, jetzt hat die Leidenszeit ein Ende. Und es zählt nur noch eines: Accept und unsere Fans sind „too mean to die“ – wir lassen uns nicht unterkriegen und rocken den Jahresanfang 2022.“

Dabei touren die Metal-Teutonen von Mitte Januar bis Ende Februar quer durch Europa, spielen 32 Gigs in 16 Ländern, davon zehn Mal in Deutschland.

Mit dabei haben Accept einen absoluten Mega-Special Guest: Motörhead Gitarrist Phil Campbell & The Bastard Sons!!!

Endlich stellt die Band ihr aktuelles Album Too Mean To Die live vor, das vor acht Monaten auf Platz 2 in die deutschen Charts schoss und in etlichen Tour-Ländern Top 10-Positionen erreichte (unser Review hier).

Hoffmann: „Das Album ist schon richtig stark. Und die ausgewählten Stücke haben es absolut verdient, endlich auf die Live-Bühne gebracht und vor den Accept-Fans gespielt zu werden. Wir sind schon sehr gespannt, welcher der neuen Songs vom Publikum am meisten gefeiert wird.“

Der Rest des Accept-Sets 2022 ist, was die Frage des Abfeierns angeht, über jeden Zweifel erhaben! Die Fans dürfen sich auf Über-Hits wie Balls To The Wall, Princess Of The Dawn, Fast As A Shark und viele, viele mehr freuen

Übrigens: Accept werden ab Januar 2022 in Europa erstmalig mit allen drei Gitarristen – Wolf Hoffmann, Uwe Lulis und „Neuzugang“ Philip Shouse – antreten. „Mit drei Mann bringen wir nun die ultimative Gitarren-Armee auf die Bühne“, freut sich Hoffmann, „das klingt besser als jemals zuvor und macht jede Menge Spaß.“

Und Accept-Shouter Mark Tornillo erklärt: „Nach den für uns alle weltweit so grausamen Jahren 2020 & 2021, sind wir froh, dass wir den Fans unser neues Album endlich auch live präsentieren können. Wir sind sehr gespannt auf die Reaktionen. Und wir freuen uns darauf, bald endlich wieder vor euch auf der Bühne zu stehen und in eure strahlenden Gesichter zu blicken, während wir gemeinsam mit euch abrocken.“

Vorab dürfen sich alle Accept-Fans jetzt schon auf den 5. November freuen. Dann veröffentlich die Band via Nuclear Blast die digitale Live-Single The Undertaker – ein feiner Vorgeschmack auf die Europa-Tour im Januar/ Februar 2022!

Tickets für die Accept – Too Mean To Die-Tour 2022 sind ab sofort erhältlich.

Außerdem gibt es für jede Show die Möglichkeit, VIP-Tickets (inkl. Treffen und Foto Accept) zu erwerben. Sichert euch den exklusiven Zugang zur Band hier: www.acceptworldwide.com/2021/07/accept-vip-experience/

15.01.2022 – Saturday – GER – Oberhausen – Turbinenhalle

16.01.2022 – Sunday – BEL – Brussels – La Madeleine

18.01.2022 – Tuesday – GER – Frankfurt – Batschkapp

19.01.2022 – Wednesday – FRA – Paris – Bataclan

21.01.2022 – Friday – ESP – Pamplona – Burlada

22.01.2022 – Saturday – ESP – Madrid – La Riviera

23.01.2022 – Sunday – ESP – Barcelona – Razzmatazz 1

25.01.2022 – Tuesday – FRA – Ramonville – Bikini

26.01.2022 – Wednesday – FRA – Villeurbanne – Transbordeur

28.01.2022 – Friday – CH – Zürich – Komplex

29.01.2022 – Saturday – AT – Telfs – Rathaussaal

30.01.2022 – Sunday – HUN – Budapest – Barba Negra

01.02.2022 – Tuesday – CZE – Zlin – Hala Euronics

02.02.2022 – Wednesday – PL – Warschau – Progresja

04.02.2022 – Friday – EST – Tallinn – Helitehas

05.02.2022 – Saturday – FIN – Helsinki – House Of Culture

06.02.2022 – Sunday – FIN – Tampere – Pakkahuone

08.02.2022 – Tuesday – SWE – Stockholm – Fryshuset

09.02.2022 – Wednesday – NOR – Oslo – Rockefeller

11.02.2022 – Friday – SWE – Göteborg – Tradgarn

12.02.2022 – Saturday – DK – Kopenhagen – Vega

13.02.2022 – Sunday – GER – Bremen – Aladin

15.02.2022 – Tuesday – GER – Berlin – Huxleys

17.02.2022 – Thursday – GER – Ulm – Ratiopharm Arena

18.02.2022 – Friday – GER – München – Tonhalle

19.02.2022 – Saturday – GER – Filderstadt – Filharmonie

20.02.2022 – Sunday – GER – Geiselwind – Eventzentrum

22.02.2022 – Tuesday – GER – Leipzig – Haus Auensee

23.02.2022 – Wednesday – GER – Saarbrücken – Garage

25.02.2022 – Friday – RUS – Moscow – Glavclub

26.02.2022 – Saturday – RUS – ST. Petersburg – Cosmonaut

28.02.2022 – Monday – UCR – Kiev – Stereoplaza

Accept sind:

Wolf Hoffmann – Guitar

Mark Tornillo – Vocals

Uwe Lulis – Guitar

Philip Shouse – Guitar

Martin Motnik – Bass

Christopher Williams – Drums