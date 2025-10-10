FDA Records: präsentieren mit Gluttony die neue Leiche in ihrer Death-Metal-Gruft

Aus den verrottenden Gräbern Schwedens kriechen Gluttony hervor, bewaffnet mit rostigen Klingen, fauligem Gestank und einem unstillbaren Hunger nach rohem Old School Death Metal. Für alle, die süchtig nach dem Verfall der 90er Jahre sind, ist dies ein Fest aus blutgetränkten Riffs, knochenbrechenden Drums und höhlenartigen Growls, die jeden Friedhof zu Staub erschüttern werden.

Wir sind stolz darauf, dieses Biest in der FDA Records-Familie willkommen zu heißen. Aber Vorsicht – das ist erst der Anfang: Im ersten Drittel des Jahres 2026 (Februar) werden Gluttony ein brandneues Album veröffentlichen, ein groteskes Massaker purer Dunkelheit, das das Erbe des schwedischen Death Metal fortsetzt und sich wie eine rostige Axt direkt ins Mark hackt. Macht euch bereit für Fäulnis, Blutspritzer und Death Metal in seiner tödlichsten Form. Gluttony sind gekommen, um euren Hunger mit Fleischbrocken zu stillen

Mehr Infos findet Ihr unter https://gluttony.se/