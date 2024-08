Finger Eleven: veröffentlichen offizielles Musikvideo zur neuen Single „Adrenaline“

Finger Eleven haben das offizielle Musikvideo zur neuen Single Adrenaline enthüllt, die Anfang August via Better Noise Music veröffentlicht wurde. Der Song – eine packende Hymne über den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten – war in der Woche der Veröffentlichung an der Spitze der “most added Tracks” innerhalb der US Active Rock Radio Charts und ist dort nun mit steigender Tendenz in den Top40 angekommen. In ihrem Heimatland Kanada konnte Adrenaline bereits in die Top10 der Active Rock Charts einsteigen.

Als eine der meistverkauften kanadischen Bands aller Zeiten haben Finger Eleven – Scott Anderson (Gesang), James Black (Leadgitarre, Backing Vocals), Rick Jackett (Rhythmusgitarre), Sean Anderson (Bass) und Steve Molella (Schlagzeug) – kürzlich die Marke von 1 Milliarde Streams in ihrer Karriere überschritten, was einem Durchschnitt von 5 Millionen Streams pro Woche entspricht. Die aus Toronto stammende Band hat eine Reihe von aufeinanderfolgenden Hit-Alben und Charts-Singles veröffentlicht, darunter One Thing, Paralyzer und Together Right, der fünf Wochen in Folge auf Platz #1 der Radio-Charts stand. Bis heute wurde ihre Musik fünffach mit Platin ausgezeichnet.

Finger Eleven sind derzeit mit den Rock-Ikonen Creed auf ihrer Summer Of ’99-Tour durch US unterwegs, bei der sie zusätzlich von Three Doors Down, Daughtry, Switchfoot, Tonic und Big Wreck unterstützt werden. Die Band wird während der Tournee auch beim Louder Than Life Festival Halt machen und im November als Support von Creed in Kanada bei zwei Arenashows auftreten.

