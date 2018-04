Foreigner zählen zu den weltweit populärsten Rockbands. Zum ersten Mal überhaupt präsentieren sie all ihre Hits mit einem 58-köpfigen Orchester und einem 60-köpfigen Chor. Rock-Hymnen wie „I Want To Know What Love Is“, „Cold As Ice“, „Juke Box Hero“ oder „Say You Will“ werden dadurch in eine völlig neue musikalische Dimension gehoben. Ihr neues Album „Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus“ ist ab dem 27. April 2018 via earMUSIC erhältlich.

Bereits jetzt geben Foreigner ihren Fans die Möglichkeit eine Hörprobe jedes Songs zu bekommen. Das offizielle Pre-Listening von „Foreigner with the 21st Century Symphony Orchestra & Chorus“ ist ab sofort auf dem YouTube Channel von earMusic zu finden und überbrückt die Wartezeit bis zur Album Veröffentlichung morgen.

„Foreigner with the 21st Century Orchestra & Chorus“ Official Pre-Listening