Heckspoiler: mit neuer Single „Spring Ned“

Während die beiden von Heckspoiler derzeit auf den österreichischen und deutschen Festivalbühnen ihr Unwesen treiben, wird nun die zweite Single der sogenannten Cracktickertape Classics via Noise Appeal Records veröffentlicht. Wie uns schon vor ein paar Monaten der Song Wie Früher um die Ohren flog, handelt es sich bei Spring Ned erneut um einen bittersüßen Klassiker, der neu arrangiert, aufgenommen und produziert wurde.

Neben dem typisch räudigen und rockigen Hecki-Sound besticht der Song diesmal auch wieder mit eindrucksvollen Melodien und schwermütigen Lyrics. Hoffnung scheint bei den Heckis am Ende des Tages immer wieder ein großes Thema zu sein. Schön und theatralisch.

Hier geht es zum Song:

Kommende Tourdaten:

07.09 (DE) Ulm The Broken Fest

12.10 (DE) München Keep It Low Festival

Turbobier Toursupport:

06.12 (DE) Regensburg Airport

07.12 (AT) Wels Schl8hof

06.12 (DE) Augsburg Kantine

07.12 (DE) Wiesbaden Schlachthof

06.12 (DE) Leipzig Hellraiser

07.12 (DE) Lindau Club Vaudeville

06.12 (AT) Wörgl Komma

07.12 (AT) Memmingen Kaminwerk

06.12 (DE) Karlsruhe Stadtmitte

