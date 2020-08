Hollywood Undead: veröffentlichen neuen Track „Idol“ feat. Tech N9ne

Hollywood Undead, das mit Platin ausgezeichnete Quintett aus Los Angeleses Quintett, hat heute einen neuen Song Idol mit einem Gast-Feature des legendären Rappers Tech N9ne veröffentlicht. Sie pushen auch weiterhin die Grenzen ihres Einfallsreichtums und mischen mit Idol mühelos schwere Riffs, riesige Hooks, Dubstep-gefärbten Industriebombast und leidenschaftliche lyrische Geschicklichkeit in eine hart einschlagende Klangtextur, die einzigartig und unbestreitbar ihre eigene ist. Idol ist jetzt über BMG/Dove & Grenade erhältlich. Hör Dir den Track hier an und schau Dir das begleitende Lyric-Video hier an.



Idol ist der erste Track, der aus dem kommenden zweiten Teil von Hollywood Undeads zweiteiligem Opus New Empire, produziert von Matt Good (Asking Alexandria, Sleeping With Sirens). Der erste Teil,“New Empire Vol. 1, erschien im Februar dieses Jahres und brachte die Hits Already Dead, Time Bomb, Heart Of A Champion und Nightmare hevor. Consequence Of Sound schrieb „Mit New Empire Vol. 1 findet die Band in einem viel schwereren Rahmen als üblich„, Inc. Magazine sagt „Fünfzehn Jahre dabei und in einer Branche, in der Karrieren oft in Monaten gemessen werden, veröffentlichen Hollywood Undead ein neues Killer-Album, und Billboard kommentiert „Hollywood Undead zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Sie waren mit Papa Roach und Ice Nine Kills auf einer Mammut-Europa-Tour, um Vol. 1 live zu präsentieren, doch dann schlug die COVID 19 Pandemie zu.“