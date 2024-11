Neverland: neues Album „Illusory World“ der Schweizer Band erscheint am 09.11.2024

Neverland, eine der führenden Powermetal-Bands aus der Schweiz, hat sich mit Sänger Mike Zotter (Ex-Stormhammer, Ex-Dreamscape) wiedervereint und veröffentlicht im Herbst ihr neues Album Illusory World. Es ist nach vielen Jahren eine Fortsetzung ihrer in der Szene hochgelobten Veröffentlichungen in der europäischen Metal-Szene. Illusory World folgt einer melodischeren Ausrichtung und beinhaltet Gastmusiker wie Vitalij Kuprij (Ring Of Fire, Artension) und Derek Sherinian (Dream Theater, Billy Idol). Der Mix wird, wie bei den vorherigen Produktionen, von Tommy Vetterli (Coroner, Kreator) im New Sound Studio übernommen.

Neverlands neues Album Illusory World, das am 9. November 2024 über Power Blast Records erscheint, ist eine kraftvolle, melodische Reise durch Themen wie Isolation, Zorn und die Suche nach Hoffnung. Die Singles Legends, Where Is The Sun und Fury setzen markante Akzente und greifen zeitlose Werte, innere Konflikte und aktuelle Krisen auf. Mit den Gastmusikern Vitalij Kuprij und Derek Sherinian und gemixt von Tommy Vetterli verbindet das Album musikalische Tiefe mit existenziellen Fragen und ermutigt zu Mut und Veränderung in herausfordernden Zeiten.

Illusory World wird am 9. November 2024 weltweit veröffentlicht über Power Blast Records als CD und LP veröffentlicht, vorbestellt werden kann das Werk hier.

Neverland sind:

Huber Daniel – Gitarre und Keyboard

Kelesidis Danis – Bassgitarre

Zotter Mike – Gesang

Stoll Boris – Schlagzeug

Daniel Maurizi – Gitarre