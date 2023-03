Pontillo And The Vintage Crew: veröffentlichen mit „Long Time Gone“ den zweiten Song des neuen Albums „For The Love Of Blues“

Wer Gianni Pontillo nur als Shouter der deutschen Hard-Rock-Legende Victory kennt, wird überrascht sein, welche Seite er auf seinem kommenden Blues Album For The Love Of Blues auslebt.

Die zweite Single Long Time Gone zeigt seine gefühlvolle Seite in einem Song der von Endgültigkeit, Abschied und Hoffnung handelt und mitunter Gänsehaut hervorruft.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: