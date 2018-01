Pyogenesis​ veröffentlichen das neue Video zu New Helvetia vom aktuellen Album A Kingdom To Disappear.

Pyogenesis live:

In The Dead Of Winter Tour

12.01.18 (GER) Hannover, Glocksee

13.01.18 (GER) München, Backstage

18.01.18 (CHE) Zürich, Dynamo

19.01.18 (GER) Würzburg, B-Hof

20.01.18 (GER) Bochum, Rockpalast

01.02.18 (GER) Osnabrück, Bastard Club

02.02.18 (GER) Cottbus, Glad House

03.02.18 (GER) Chemnitz Talschock

02.03.18 (GER) Siegen, Vortex

04.03.18 (GER) Erfurt, Club From Hell

08.03.18 (GER) Weinheim, Cafe Central

09.03.18 (GER) Saarbrücken, Garage

10.03.18 (GER) Mönchengladbach, Kultube

22.03.18 (FRA) Belfort, La poudrière

23.03.18 (FRA) Savigny-le-Temple, L’empreinte

24.03.18 (FRA) Nancy, Chez Paulette

02.06.18 (GER) Duisburg, Rage Against Racism



Tickets: http://hamburgrecords.com/pyogenesis

