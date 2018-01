Die australische Rockband Dead City Ruins und ihr Manager Chris Klimek (Iron Will Management) trafen sich Anfang Dezember 2017 mit dem Team von AFM Records in Hamburg, um die neue Zusammenarbeit vertraglich zu besiegeln.

Jochen Richert (AFM/Soulfood Music): „Rock aus Australien hat mit AC/DC, Rose Tattoo oder Airborne eine lange Tradition und immer die besondere Prise extra Spirit. Diese Tradition führen Dead City Ruins weiter und verschweißen verschiedene musikalische Einflüsse zu einem dreckigen Brocken Heavy Rock, der drückt und schiebt, was das Zeug hält! Wir werden, zusammen mit dem Management, alles versuchen was in unserer Macht steht, damit diese Band es schafft!“

Chris Klimek (Iron Will) ergänzt: „Mit AFM Records haben wir für Dead City Ruins den perfekten Labelpartner gefunden!

Hier treffen leidenschaftliche Rock/Metal Spezialisten auf eine durch und durch Herzblut-getriebene Band. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit in diesem großartigen Team!“

Dead City Ruins gründeten sich im Jahre 2010 in Croydon/Melbourne, Australien. Ihre langjährige Tourerfahrung hat die Jungs von DCR bereits um die gesamte Welt und auf gemeinsame Bühnen mit Bands wie Skid Row & Ugly Kid geführt.

Seht hier das Video zu Bones vom neuen Album Never Say Die, das am 13. April 2018 erscheinen wird.

Dead City Ruins werden als Support von Audrey Horne live an folgenden Terminen zu sehen sein:

18.01.2018 (DE) Berlin, M&F

19.01.2018 (NL) Arnhem, Willemeen

21.01.2018 (DE) Frankfurt, Nachtleben

22.01.2018 (DE) Köln, Jungle

24.01.2018 (CH) Oberentfelden, Börömpömpöm

25.01.2018 (DE) München, Kranhalle

25.01.2018 (DE) Dresden, Beatpol

28.01.2018 (DE) Hamburg, Hafenklang

