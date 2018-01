Hier ist das neue Ektomorf Video The Prophet Of Doom. Der Song stammt vom am 16. Februar erscheinenden Album Fury.

Ektomorf sind zudem ab März auf Europa-Tour:

02.03.: Düsseldorf – Pitcher (DE)

09.03.: Lenzburg – Metbar (CH)

10.03.: Schleiz – Woody’s (DE)

11.03.: Wien – Viper Room (AUS)

13.03.: Ostrava – Barrák music club (CZ)

15.03.: Praha – Rock Café (CZ)

16.03.: Cham – L.A. Cham (DE)

17.03.: Rüsselsheim – das Rind (DE)

18.03.: Roeselare – De Verlichte Geest (BE)

19.03.: Erfurt – From Hell (DE)

20.03.: Dresden – Chemie Fabrik (DE)

21.03.: Rostock – Alte Zuckerfabrik (DE)

22.03.: Leer – Zollhaus (DE)

23.03.: Magdeburg – Factory (DE)

24.03.: Rotterdam – Baroeg (NL)

25.03.: Ludwigsburg – Rock Fabrik (DE)

28.03.: Cluj-Napoca – Form Space (RO)

29.03.: Timisoara – Reflektor Venue (RO)

30.03.: Morkovice – Sypka (CZ)

31.03.: Leipzig – Hellraiser (DE)

