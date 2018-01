Das Ende ist nah…

Slayer verabschieden sich mit letzter Welttournee!

Sie haben mit die brutalste und aggressivste Musik geschaffen, die jemals geschrieben worden ist. Sie sind eine der vier Bands, die ein ganzes Musikgenre mitdefiniert haben. An ihnen müssen sich andere Bands messen lassen, zu ihnen schauen die anderen Bands auf… Nach knapp 37 Jahren, in denen sie zwölf Studioalben, eine Reihe Liveplatten, Compilations, Live-VHS-Kassetten sowie zwei Boxsets veröffentlicht und knapp 3.000 Konzerte gespielt haben, in denen sie zahlreiche Awards, u.a. fünf Grammy-Nominierungen und zwei Grammy-Awards plus mehrfach Gold und weitere Auszeichnungen, erhalten haben… Des Weiteren hatten sie ihre eigene Ausstellung im Smithsonian Institut, zierten unzählige Magazincover, mussten den schmerzhaften Verlust eines Bandgründers verarbeiten und sind sogar in der The Tonight Show aufgetreten. Die Ära von Slayer, einer der größten Thrash/Metal/Punk-Bands unserer Zeitrechnung, geht zu Ende.

Slayer haben nun bekanntgegeben, dass sie mit dieser letzten Welttournee ihren Fans für all ihre Unterstützung und dafür, dass sie die vergangenen dreieinhalb Jahrzehnte zu einer klasse Zeit voller unvergesslicher Momente gemacht haben, danken wollen.

Lamb of God, Anthrax, Behemoth, Testamentwerden Slayer auf dem ersten Abschnitt ihrer letzten Welttournee in Nordamerika begleiten. Tickets für diese Shows sind ab Freitag, den 26. Januar, um 10.00 Uhr lokaler Zeit erhältlich. Streng limitierte Onstage-, Meet & Greet- sowie exklusive Merch-Pakete werden ebenfalls verfügbar sein. Weitere Infos gibt es auf www.slayer.net.



Slayer

w/ Lamb of God, Anthrax, Behemoth, Testament

10.05. USA San Diego, CA – Valley View Casino Center

11.05. USA Irvine, CA – FivePoint Amphitheatre

13.05. USA Sacramento, CA – Papa Murphy’s Park

16.05. CDN Vancouver, BC – PNE Forum

17.05. CDN Penticton, BC – South Okanagan Events Centre

19.05. CDN Calgary, AB – Big Four

20.05. CDN Edmonton, AB – Shaw Conference Centre

22.05. CDN Winnipeg, MB – Bell MTS Place

24.05. USA Minneapolis, MN – Armory

25.05. USA Chicago, IL – Hollywood Casino Amphitheatre

27.05. USA Detroit, MI – Michigan Lottery Amphitheatre at Freedom Hill

29.05. CDN Toronto, ON – Budweiser Stage

30.05. CDN Montreal, QC – Place Bell

01.06. USA Uncasville, CT – Mohegan Sun

02.06. USA Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

04.06. USA Reading, PA – Santander Arena

06.06. USA Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

07.06. USA Cleveland, OH – Blossom Music Center

09.06. USA Pittsburgh, PA – KeyBank Pavilion

10.06. USA Bristow, VA – Jiffy Lube Live

12.06. USA Virginia Beach, VA – VUHL Amphitheater

14.06. USA Charlotte, NC – PNC Music Pavilion

15.06. USA Orlando, FL – Amphitheater

17.06. USA Houston, TX – Smart Financial Centre

19.06. USA Dallas, TX – The Bomb Factory

20.06. USA Austin, TX – Austin360 Amphitheater

