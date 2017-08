Serious Black: Verbreiten Magie: Neuer Videoclip “Serious Black Magic” online

Die Melodic Power Metaller SERIOUS BLACK schlagen am 25. August mit ihrem neuen (dritten) Album “Magic” auf. Zuvor folgt nun allerdings die beeindruckende Einführung ins Konzept des Albums: Der Videoclip zu “Serious Black Magic” bietet eine visuelle Vollbedienung und präsentiert die neue SERIOUS BLACK-Hymne auf perfekte Weise.

Quelle: www.afm-records.de

