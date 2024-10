Verlosung: 2×2 Kinokarten für Sabaton – The Tour To End All Tours am 11.10.2024 im UCI Flensburg + zwei Live Vinyl

Time For Metal und Black Rabbit PR gratulieren Sascha aus Husum und Doris aus Rieseby zu jeweils zwei Kinokarten für Sabaton – The Tour To End All Tours am 11.10.2024 im UCI Flensburg. Zudem haben Oliver aus Wittenberge und Kevin aus Nordhorn jeweils eine Sabaton – The Tour To End All Tours Live Vinyl gewonnen.

Im Herbst dieses Jahres erwartet Metal-Fans in Deutschland ein ganz besonderes Kinohighlight. Ein Urgestein der Szene, Sabaton, präsentiert mit dem Film The Tour To End All Tours zur legendären, gleichnamigen Tournee eine unvergessliche Heavy-Metal Filmreise – ein Muss für Fans, die mitten ins Geschehen eintauchen und die elektrisierende Energie der epischen Auftritte erleben wollen, die Sabaton zu einer absoluten Größe in der Welt des Metals gemacht haben. The Tour To End All Tours kommt am 11.10.2024 weltweit und exklusiv in

die Kinos.

The Tour To End All Tours – Website: www.sabaton.film