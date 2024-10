Vomit Forth: veröffentlichen neues Album „Terrified Of God“

Die Death-Metal-Band Vomit Forth hat ihr neues Album Terrified Of God veröffentlicht. Nach dem Erfolg ihres 2022 erschienenen Albums Seething Malevolence überschreitet die Band mit ihrem neuesten Werk die Grenzen des extremen Metals und bietet zwölf Tracks von unerbittlicher Intensität und atmosphärischem Grauen.

Stream des neuen Albums hier: https://vomitforth.lnk.to/TerrifiedOfGodNe

Die Bereitschaft, Einflüsse aus einer breiten Klanglandschaft zu erforschen und zu integrieren, haben Vomit Forth schon immer von ihren Metal-Kollegen abgehoben, und Terrified Of God ist jetzt da, um die Band als feste Größe in der Metal-Community zu festigen. Die Liveshow der Band ist genauso durchschlagend wie das Album, und mit der bevorstehenden Tour als Support von The Black Dahlia Murder und Dying Fetus wird noch mehr Publikum Zeuge von Vomit Forths gewalttätigem Angriff werden.

Mehr Infos zum brandneuen Album findet ihr hier:

Bestellt das neue Album Terrified Of God jetzt hier!