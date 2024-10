Karabooza: feiern „The Beauty Of Bad Decisions” Release-Party am 18.10.2024 in der Druckluftkammer in Koblenz

Die Koblenzer Alternativ Metal Band Karabooza veröffentlicht am 18.10.2024 ihr neues Album The Beauty Of Bad Decisions. Die Veröffentlichung des neuen Albums wird die Band am selben Tag mit einer Album-Release-Party in der Druckluftkammer in Koblenz mit vielen tollen Überraschungen feiern. Die Druckluftkammer (Florinsmarkt 1a, 56068 Koblenz) ist ein Szene-Club im historischen Altstadtgewölbe der „Alten Burg“ in Koblenz. Der Einlass ist um 18:00 Uhr. Im Anschluss ab ca. 23:00 Uhr findet die Alternative-Disco mit DJ AresMar statt. Konzertbesucher erhalten freien Eintritt zur anschließenden Disco. Die Abendkasse beträgt 10,- €.

Sänger Phil zum Stil von Karabooza:

„Wir konnten und wollten uns bisher gar nicht auf irgendetwas festlegen, außer auf den Begriff Alternativ Metal. Wir haben viele verschiedene Genres, die Einfluss nehmen auf unsere Musik. Wir sind keine klassische Core Band im Sinne von Metalcore oder Deathcore, aber trotzdem haben wir Breakdowns in unseren Songs mit sehr tief gestimmten Gitarren und fies aufs Gesicht. Trotzdem ist das das einzige Core Element. Wenn wir uns die Gesangsspuren anschauen, die sehr beeinflusst sind von Bands wie HIM und Placebo (die mich geprägt haben in meiner Jugend), hören wir wieder eine komplett andere Schiene. Zwar auch Rock und Metal, aber melancholischer, tiefer und sanfter. Dann haben wir die ganzen Synthi Elemente, die eher im modernen Metal bei Bands wie Bring Me The Horizon eine Rolle spielen. Es sind super viele Einzelelemente aus verschiedenen Genres, die wir zusammenbringen. Im Endeffekt ergeben diese das Genre Karabooza Metal!“

