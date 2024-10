Karabooza – The Beauty Of Bad Decisions

Artist: Karabooza

Herkunft: Koblenz, Deutschland

Album: The Beauty Of Bad Decisions

Genre: Alternativ Metal

Spiellänge: 56:44 Minuten

Release: 18.10.2024

Label: Bleeding Nose Records

Link: https://karabooza.com

Bandmitglieder:

Gitarre, Synth – Smi

Bass – Contra

Gitarre, Gesang – Phil

Schlagzeug – Felix

Tracklist:

Asylum It Would Been The World To Me Bardo The Beauty Of Bad Decisions Reckless Memento Scalpel Portrait Beneath A Dead Sky God Mode Gaia Sacrifice Farewell Splic (Acoustic)

Die Koblenzer Alternative Metal Band Karabooza bringt am 18.10.2024 ihr neues Album mit dem Titel The Beauty Of Bad Decisions über das Label Bleeding Nose Records heraus. Verfügbar ist das Album über alle Streamingportale und auch auf CD, die über die Bandseite und zukünftig auch auf den Konzerten der Band verfügbar ist.

Die Band ist ursprünglich 2016 entstanden. Nach einigen Besetzungswechseln und dem Finden „ihres Sounds“ kam man in der aktuellen Besetzung zusammen. Über die Jahre hat man weiter am Sound geschliffen und man kann nun ein Album herausbringen, welches im Bereich des Alternativ Metals einschlagen wird. Die Band lässt sich allerdings nicht gerne genre- oder kategorisieren und nennt daher ihren Sound am liebsten Karabooza Metal.

Sänger Phil ist ein großer Fan von Bands wie HIM und Placebo. Das merkt man bereits beim Opener Asylum, das bleibt allerdings auch durchgängig so. Das Album ist auf sehr hohem Niveau produziert. Samples und Synthis stützen stark die Melodien der Songs, die durch den Gesang von Phil einen besonderen Hauch an Melancholie bekommen. Allerdings plätschern die Songs nicht einfach so vor sich hin. Denn neben den sehr melodischen und manchmal poppigen Parts gibt es massive Einschläge aus Metal und Metalcore. Gerade die poppigen Sequenzen machen die Songs natürlich recht eingängig.

Ein richtig harter Bastard ist dabei Bardo, der zwar mit dem typischen Trademark (so möchte ich es bereits nach dem dritten Song mal nennen) von Karabooza sein Opening hat, dann aber seine ganz eigene Note durch den Gastauftritt von Jan Vergin (Bury The Liar, Ex His Statue Falls) bekommt. Dies aus meiner Sicht nicht nur durch Jans Growls, sondern die Band gibt dem Song eine dickere Metalcore-Schlagseite. Irgendwie wie Him auf Metalcore. Das dürfte für viele unvorstellbar sein, aber hört doch einmal rein, denn das hat schon was.

Wesentlich entrückter kommt der Titelsong The Beauty Of Bad Decisions daher. Ich muss es noch einmal betonen, dass die Stimme von Phil einen wesentlichen Bestandteil der Songs ausmacht. Die Songs sind zudem stark synthlastig, was ich in diesem Fall allerdings überhaupt nicht unattraktiv finde. Es war wirklich keine schlechte Entscheidung oder rücksichtslos / Reckless, die Schönheit von Phils Stimme mit ins Boot zu holen. Interessant finde ich persönlich den Song Scalpel, der musikalisch mit einer Menge kleiner Schnitte daherkommt.

Der typische Old School Metaller dürfte sich bei so viel Kreativität und „Spielereien“ wohl eher erschrecken. Ich denke einmal, dass Karabooza es sowieso nicht so unbedingt auf die Old School Metaller abgesehen haben, sondern eher auf die Melancholic Metaller und den Rest Love Metaller, die Ville Valo noch zurückgelassen hat. Die Arrangements wirken durch die Samples und Synth natürlich in einer besonderen Form soundtechnisch teilweise bombastisch. Smi, der sich dafür verantwortlich zeigt, scheint da einiges an Geschick zu haben.

In God Mode heben Karabooza mit einer Meng Electronica richtig ab. Für mich persönlich ein weiteres Glanzstück auf diesem Album. Beeindruckend, wie die Rhythmusfraktion um Contra und Felix nicht nur diesen Song nach vorne bringt.

Thematisch ist The Beauty Of Bad Decisions eher ein düsteres Album, musikalisch recht melancholisch, obwohl es in den einzelnen Songs doch einiges an Bewegung gibt. Farewell sagt das Quartett am Schluss mit dem Akustiksong Splic. Passender hätte das Ende des Albums nicht sein können. Die Songs bewegen sich alle so zwischen drei und vier Minuten und sind dadurch auch sehr radiotauglich!

Noch ein wenig mehr über die Band, meine roten Socken mit Herzchen und auch über das Album erfahrt ihr in dem Interview, welches ich mit der Band kurz vor der Veröffentlichung geführt habe hier!