Accept: präsentiert Neuzugang Philip Shouse

In diesen Tagen bereiten sich die Heavy Metal Legenden Accept auf die nächsten beiden Gigs der Band in den USA (St. Charles, IL am 8.11. und Houston, TX am 10.11.19) vor – leider ohne Uwe Lulis, der sich gerade von einer Operation aufgrund von Verletzungsspätfolgen eines schweren Motorradunfalls vor zehn Jahren erholt. Diese Verletzungen belasten Uwe schon lange Zeit, er musste sich deshalb schon einigen operativen Eingriffen unterziehen.

Auf der Suche nach einem Ersatz für Uwe für die nächsten beiden Konzerte, erinnerte sich die Band an die großartige Unterstützung von Philip Shouse auf der diesjährigen „Symphonic Terror“ Tour, sodass die Wahl rasch auf ihn fiel. Zur großen Freude willigte auch der US Gitarrist sofort ein.

In den folgenden Tagen erreichten die Band viele Nachrichten bezüglich des kurzfristigen Line Up Wechsels innerhalb der Band für die bevorstehenden US-Shows. So fanden sich Accept bei den Proben in Nashville plötzlich vor die unerwartete Frage gestellt: Warum nicht einfach Phil als neues, festes Bandmitglied aufnehmen? Gefragt, getan! Ab sofort verfügt Accept über eine 3-köpfige Gitarren-Armee und insgesamt sechs Bandmitglieder!

Denn: nach seiner vollständigen Genesung wird natürlich auch Uwe wieder zu Accept zurückkehren und schon die kommenden Südamerika-Shows im Dezember mit der Band bestreiten.

Wolf Hoffmann dazu: „Uwe ist ein wichtiger Freund für uns alle geworden und natürlich wird er nach seiner Genesung seine Bühnenperformance etwas anpassen müssen – aber mit all der Unterstützung von unserer Seite wird das kein Problem werden!“

Accept freut sich darüber, Phil in der Band willkommen zu heißen, wünscht Uwe eine schnelle Genesung und lädt die Fans dazu ein, sich das brandneue Line-Up anzuschauen: Mit Phil, Uwe & Wolf an der Gitarre, Christopher am Schlagzeug, Martin am Bass – und DER Stimme: Mighty Mark Tornillo!

Accept Line up:

Wolf Hoffmann | Guitar

Mark Tornillo | Vocals

Christopher Williams | Drums

Uwe Lulis | Guitar

Martin Motnik | Bass

Philip Shouse | Guitar

