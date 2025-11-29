Curse Of Cain: veröffentlichen spektakuläre “80M Underground” Liveshow

Kurz nach der Veröffentlichung ihres neuen Studio-Longplayers Achtung! im September über ROAR, präsentieren Curse Of Cain jetzt eine spektakuläre Liveshow mit dem Titel 80M Underground. Die Performance wurde 80 Meter unter der Erde in der Adventure Mine in Tuna Hästberg (Schweden) aufgenommen, einem Schauplatz, der wie geschaffen ist für die dramatische, dystopische Welt der Band.

Die Show ist Teil einer inzwischen jährlichen Curse Of Cain-Halloween-Tradition: ein Konzert in einer riesigen Felskammer, begleitet von Echo, Dunkelheit und einer Atmosphäre, die man über der Erde nicht nachbauen kann. Zwar wurde das Konzert einst live übertragen, doch jetzt können Fans weltweit die gesamte Show und in voller Länge nochmals auf YouTube erleben:

Die Band kommentiert:

„Unser Live-Auftritt in der Adventure Mine in Tuna Hästberg ist für uns zu einer Tradition geworden — ein jährliches Halloween-Konzert 80 Meter unter der Erde. Wir haben jetzt zweimal dort unten gespielt, mit echtem Publikum tief unter der Oberfläche, umgeben von Stein, Echo und Dunkelheit. Diese Atmosphäre kannst du über Tage nicht erschaffen.

Letztes Jahr haben wir die Show live gestreamt, aber viele Songs waren damals noch unveröffentlicht, deshalb haben wir das Video danach wieder entfernt. Jetzt, wo das neue Album draußen ist und wir dieses Jahr kein Halloween-Konzert in der Mine spielen konnten, war es Zeit, die Performance zurückzubringen.

Die Mine ist zu unserer Arena geworden. Sie passt perfekt zur Welt und Identität von Curse Of Cain: dramatisch, roh und von Natur aus filmisch. Soweit wir wissen, sind wir immer noch die einzige Metalband, die ein komplettes Konzert 80 Meter unter Tage gespielt und gestreamt hat. Und wir haben nicht vor, damit aufzuhören.

Curse Of Cain: 80M Underground ist nicht nur eine Liveaufnahme — es ist ein Teil unserer Geschichte und ein Blick in die Welt, die wir erschaffen haben.“

Mit Achtung! haben Curse Of Cain ihren Movie-Metal weiter geschärft. Songs wie Mirror Mirror, Starry Eyes oder Feel The Pain vertiefen die Persönlichkeiten, Konflikte und den Zusammenhalt der Charaktere, während das Album als Ganzes die Saga des Curse Of Cain-Universums weiter vorantreibt.

80M Underground zeigt diese Welt im härtesten, direktesten Licht. Kostüme, Felskulisse, Feuer, raues Licht und die wuchtige Szenerie der Mine verbinden sich mit den neuen Songs zu einer intensiven visuellen Erweiterung des Albums!