Dystersol: unterschreiben bei Black Sunset, neues Album im Frühjahr

Die 2013 gegründeten österreichischen Melodic Death Metaller von Dystersol sind gerade dabei die letzten Arbeiten an ihrem dritten Longplayer abzuschließen, welcher im kommenden Frühjahr veröffentlicht werden soll. Um den Nachfolger von The Fifth Age Of Man, welches 2018 erschienen ist gebührend unters Volk zu bringen hat das Quintett nun bei Black Sunset / MDD Records unterschrieben! Die ersten Details und weitere Informationen zum neuen Album gibts schon bald. Man kann sich aber bereits jetzt auf das bisher stärkste Release der Jungs gefasst machen! Stay Tuned!

