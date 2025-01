Elvenking: entfesseln „Luna“ – neue Single und episches Video ab heute verfügbar

Heute öffnet sich das nächste Kapitel für die italienischen Power/Folk-Metal-Meister Elvenking: Reader Of The Runes – Luna, der dritte und finale Teil ihrer gefeierten Trilogie, ist ab sofort vorbestellbar! Das Album verspricht, die Saga mit epischen Melodien, düsterer Mystik und unbändiger Energie zu einem unvergesslichen Abschluss zu bringen.

Passend dazu erscheint heute die Single Luna mit einem spektakulären Musikvideo, das von Matteo Ermeti realisiert wurde. Schaut euch das Video hier an:

Luna ist das emotionale Zentrum des Albums und ein perfektes Abbild von Elvenkings Essenz. Gitarrist und Songwriter Aydan beschreibt den Song als „ein Werk, das Elvenking in seiner reinsten Form zeigt – episch, kraftvoll und von tiefem Gefühl durchdrungen.“

Neuer Online-Shop und exklusive Sammlerstücke:

Zusammen mit der Albumankündigung geht heute der brandneue Elvenking-Online-Shop live: shop.elvenking.net. Dort finden Fans das Album in einer Vielzahl von Formaten: CD, Vinyl (inklusive limitierter Splatter- und Glow-in-the-Dark-Editionen) sowie ein luxuriöses Boxset, das wahlweise nur mit CD oder mit CD und marbled Vinyl erhältlich und weltweit auf 500 Exemplare begrenzt ist.

Ein besonderes Highlight auf Tour

Elvenking sind derzeit Teil der legendären Paganfest-Tour und haben für Fans vor Ort ein besonderes Schmankerl: eine limitierte CD-Single mit den Tracks Luna und Throes of Atonement. Diese exklusive Veröffentlichung (500 Stück) kostet 10 € und enthält einen Gutschein über 10 €, der im neuen Shop beim Kauf des Albums eingelöst werden kann – ein Geschenk an ihre treuen Fans.

Mit Reader Of The Runes – Luna beenden Elvenking nicht nur ihre bislang ambitionierteste musikalische Reise, sondern setzen gleichzeitig einen neuen Maßstab in ihrer beeindruckenden Karriere. Frontmann Damna fasst es perfekt zusammen: „Dieses Album ist die Krönung all unserer bisherigen Arbeit – ein Projekt, auf das wir unglaublich stolz sind.“

Taucht ein in die Welt von Elvenking und lasst euch von ihrer einzigartigen Magie verzaubern!

Das Album wird am 11. April 2025 via Reaper Entertainment veröffentlicht.

Paganfest Tour 2025:

08.01.25 – Hamburg (DE), Grosse Freiheit

09.01.25 – Groningen (NL), Oosterpoort

10.01.25 – Stuttgart (DE), Filharmonie

11.01.25 – Oberhausen (DE), Turbinenhalle

12.01.25 – Berlin (DE), Huxley’s Neue Welt

13.01.25 – Roskilde (DK), Kongresszentrum

14.01.25 – Bremen (DE), Aladin Musikhalle

16.01.25 – Birmingham (GB), O2 Academy

17.01.25- Edinburgh (GB), O2 Academy

18.01.25- Manchester (GB), O2 Victoria Warehouse

19.01.25- London (GB), O2 Academy Brixton

20.01.25- Brüssel (BE), Ancienne Belgique

21.01.25- Wiesbaden (DE), Schlachthof

22.01.25- Paris (FR), Zenith

23.01.25- Pratteln (CH), Z7 Konzertfabrik

24.01.25- Geiselwind (DE), Veranstaltungszentrum

25.01.25- München (DE), Backstage

26.01.25- Lüttich (BE), OM

28.01.25- Mailand (IT), Alcatraz

29.01.25- Lyon (FR), Transbordeur

30.01.25- Lausanne (CH), Salle Metropole

31.01.25- Meisenthal (FR), Halle Verrière

01.02.25- Leipzig (DE), Felsenkeller

02.02.25- Tilburg (NL), 013 Poppodium

03.02.25- Hannover (DE), Capitol

05.02.25- Krakau (PL), Studio

06.02.25- Warschau (PL), Progresja

07.02.25- Zlin (CZ), Hala Datart

08.02.25 – Budapest (HU), Barba Negra

09.02.25 – Zagreb (HR), Tvornica

